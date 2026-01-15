禾浩辰花了一輩子準備求婚 讓LONGCHAMP搖搖馬樂園染上幸福色彩

宋芸樺與禾浩辰為LONGCHAMP「搖搖馬樂園」新春限定活動站台。（瓏驤提供）

LONGCHAMP在台北101打造富有玩心的新春限定搖搖馬樂園正式揭幕，邀請宋芸樺與禾浩辰站台，去年底剛求婚成功的禾浩辰在記者會上持續放閃，透露自己「花了一輩子準備求婚」，但強調目前身份「only人夫」，尚未是人父，因為婚禮場地費用高，他不忘提醒宋芸樺來喝喜酒時紅包要大包一點。

宋芸樺腰部與長腿以技巧方式露得若隱若現。

幸福洋溢的禾浩辰在記者會上幾乎搶盡宋芸樺風采，媒體焦點都在他身上，他透露因為近期忙著拍戲，「所以婚禮籌備部分還在製作google表單階段，希望上半年能夠完成統計；我們會先去登記再辦婚禮，但還沒聊到度蜜月要去哪裡」。

廣告 廣告

禾浩辰因為剛求婚成功，被媒體婚禮關注細節。

他說現在已經改口叫未婚妻吳品潔為「老婆」，策劃求婚時，因為已經同居一起，每晚只能趁對方睡覺時偷偷寫誓詞，但一有風吹草動就得趕快用劇本遮住，煞費苦心；求婚前更在公司裡找同事預演一番，他笑說：「我很保密，這件事我連跟媽媽都是提前一週才跟說的。」

LONGCHAMP「搖搖馬樂園」新春限定活動設置在台北101。（瓏驤提供）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

關於愛情那無法言說的味道 法國D’ORSAY讓它成為空間裡的陪伴

瑪丹娜情欲詮釋DOLCE&GABBANA香水 The One搽出做自己的力量

LV Silver Lockit掛鎖吊墜10週年 首度推出黃K金材質