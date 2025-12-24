禾浩辰襪子藏鑽戒求婚 吳品潔驚喜噴淚

禾浩辰和吳品潔合作《你有念大學嗎？》結緣，2023年8月大方認愛，交往2年半傳出好消息，他24日在社群宣布求婚成功。求婚時選在友人面前，他驚喜拿出花束、感性訴說：「其實在遇到妳之前，我很害怕再次陷入到愛情裡，但遇到妳之後我好像有勇氣面對，我想要與妳一起生活，寫下屬於我們的故事。」他承諾會用餘生寵愛她。

吳品潔接受求婚前，先驚訝嬌嗔：「你為何不叫我化妝，你好邪惡。」但之後被禾浩辰真誠打動，瞬間感動落淚，2人最後放閃Kiss擁抱，讓周遭朋友都興奮尖叫。他以鑽戒套牢女友，也秀出藏戒指的好地方，居然是在襪子裡，照片讓人爆笑。

禾浩辰洋溢喜悅，向大家分享幸福：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」經紀人替他開心，「他即將進入人生下一階段了，家有喜事。」對於登記結婚、婚禮等日期，後續都還在規畫，至於女方是否懷孕？經紀人回答：「沒有聽說，這都是好事，有好消息會跟大家分享。」吳品潔的前任「毛弟」邱宇辰也大方送上祝福，「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動。」