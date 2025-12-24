禾浩辰超閃求婚誓詞曝！單膝下跪「用我的餘生愛你」 吳品潔臉漲紅爆哭

記者趙浩雲／台北報導

禾浩辰求婚吳品潔過程曝光。（圖／翻攝IG）

男星禾浩辰與女友吳品潔交往兩年傳出甜蜜好消息，今（24）日在平安夜發文正式宣告即將步入人生下一階段，吳品潔也發文公開求婚過程的影片，她當場被感動到掉下眼淚，禾浩辰的超閃求婚誓言也曝光。

吳品潔表示，禾浩辰以交換禮物的名義找她一起吃飯，結果在親友眾目睽睽之下突然拿出花束向她求婚，讓她緊張到全身漲紅「突然拿到花的時候，整個人漲成粉紅色，住在一起，居然完全沒有發現，本來只是快樂的交換禮物，結果變成是浪漫的聖誕節」，她也貼出禾浩辰單膝下跪向她求婚的誓詞內容。

禾浩辰求婚誓詞內容

我一直在思考要如何表達我們的愛情

其實在遇到你之前，我很害怕再次陷入愛情裡

但遇到你之後我好像有勇氣面對，我想要與你一起生活

寫下屬於我們的故事

不一定要轟轟烈烈，一切完美的

可是就算辛苦一整天，回到家以後

就算彼此什麼都不說，也可以感到滿滿的溫暖

淺淺的一個微笑，也足以讓我所有負面的能量一掃而空

在人生這一段旅程，因為有你的參與，一切變得更加美好，

我想命運的安排一定有它的理由，你的相伴讓我的靈魂感到完整

如果未來的某一天你感到害怕，

請不要放手，握住我的手，

讓我們一起學習如何白頭偕老，

我會用我的餘生寵你愛你...

接下來我要說的這句話，我這輩子只會說一次，也只會對一個人說。

吳品潔，願意嫁給我嗎？

吳品潔被禾浩辰感動到爆哭。（圖／翻攝IG）

吳品潔當場被感動到掉下眼淚，立刻點頭伸出手讓禾浩辰套上戒指，並且當場親吻與擁抱，成為最幸福的準人妻，她也表示「朋友問我直到今天還有暈呼呼的感覺嗎？我想了想好像沒有，因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好這麼溫柔的人，讓我一直很幸福，所以謝謝，所以感恩，所以願意」。

