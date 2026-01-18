禾浩辰連3天遭遇車關！名牌卡夾不見「信用卡、提款卡」全沒了 悲喊：真的好累

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，去年12月24日他才開心宣布求婚成功，並發文寫下「SHE SAID YES」以及附上甜蜜同框照，獲得粉絲們熱烈祝福，未料近日卻衰事不斷，連續發生3個車關、聖誕節交換禮物的名牌卡夾也不見了，此情讓他直呼「真的好累、想哭」。

禾浩辰透露自己近日衰事不斷。（圖／禾浩辰 IG）

禾浩辰在IG限動分享自己3天內發生3個車關，包括停車場自撞、被隔壁車開門時敲到車子掉漆，以及路邊停車被前方倒車的人撞到、造成前保桿凹陷，不僅如此，他參與聖誕節交換禮物得到的名牌卡夾也不見了，信用卡、悠遊卡、提款卡全都沒了。

禾浩辰在IG限動分享自己3天內發生3個車關，以及聖誕節交換禮物得到的名牌卡夾也不見了。（圖／禾浩辰 IG）

禾浩辰不忘向大家報平安，表示自己沒事，但接連發生的事仍讓他感到心累，「以上的事在短短3天內發生，人都沒事，但我心好累，真的好累」，同時發出一張黑白的自拍照，並寫下「想哭」。

雖然接連遭遇許多不好的事，不過禾浩辰日前出席活動受訪時，臉上透露出滿滿的幸福，當天是他宣布求婚成功後首次露面，他向大家分享正在積極籌備婚禮，預計今年上半年舉辦，同時表示兩人已經算好日子登記，現在已經改口稱呼吳品潔為「老婆」。

禾浩辰去年12月24日開心宣布求婚成功，並發文寫下「SHE SAID YES」以及附上甜蜜同框照，獲得粉絲們熱烈祝福。（圖／禾浩辰 IG）

