禾浩辰驚爆車禍「被撞到車體凹陷」 最新現況全說了：真的好累

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星禾浩辰去年底才公開跟女友吳品潔求婚成功的喜訊，獲得許多粉絲熱烈祝福，豈料近日卻透露一連三天都遇到車關，更慘的是才剛拿到手的名牌卡夾也不翼而飛，讓他崩潰表示：「我心好累」。

禾浩辰發文指出短短三天內，自己經歷不少衰事，他透露先是在停車場自撞，隨後愛車慘被隔壁汽車車門敲到掉漆，在路邊停車時，居然被正在倒車民眾撞到，導致前保桿凹陷。

不只如此，禾浩辰聖誕節交換禮物換到一個他很喜歡的名牌卡片夾，結果這個卡夾竟然不見，連同放在裡頭的信用卡、提款卡、悠遊卡等重要卡片都跟著消失，雖然在車禍事件中，禾浩辰人平安無事，但經歷種種不幸事件，他無奈：「我心好累，真的好累」，更釋出一張自拍照直言「想哭」。

禾浩辰不只遇車關，就連卡片夾都不見。（圖／翻攝自IG）

