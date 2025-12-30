禾繕基金會捐苑裡消防分隊救護車

苗栗縣政府消防局苑裡分隊昨（三十）日舉辦消防車捐贈典禮，感謝「財團法人禾繕基金會」熱心公益贈與苑裡消防隊一輛高頂救護車。相信此次捐贈在未來必定會提高急救成功率，造福苑裡鄉親鎮民，也感謝毛卉瑜總裁、王宗易執行長、郭佳緯先生的愛心善舉，強化急救能量並守護苑裡鄉親，未來苗栗縣政府消防局也會持續與各界攜手配合，守護苗栗所有縣民的生命安全！

本次典禮現場氣氛溫馨感人，不僅代表救護量能持續在提升，也象徵愛心在人間不斷傳遞！捐贈儀式在苗栗縣政府消防局苑裡分隊舉行，由財團法人禾繕基金會總裁毛卉瑜代表捐贈，並由苗栗縣長鍾東錦代表接受。

苗栗縣長鍾東錦表示，非常感謝財團法人禾繕基金會捐贈苑裡消防分隊救護車，將提供海線通苑地區強化急救能量並守護苑裡鄉親生命安全！