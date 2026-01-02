禾羽出走前東家「好聚好散」跨界當歌手 曝林襄近況：不用擔心

前樂天女孩成員禾羽Kimi（舊名張雅涵）擁有亮麗外型，2025年轉投富邦啦啦隊，近來推出個人單曲〈距離〉，跨界成為歌手。2日她談到好友林襄被爆出疑似工作量銳減、遭前經紀人冷凍等傳聞，她表示，林襄目前狀況很好，「不用擔心，她現在吃飽睡，睡飽吃，很棒！」

她也說會約林襄吃飯，希望她可以吃胖一點，「她喜歡現在的生活模式，她心情很愉快」，但對於前東家話題不會特別過問；稱自己與前東家也是「好聚好散」，雖然之前發行的單曲都被下架，但表演都還是可以唱。

禾羽推出新單曲〈距離〉。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，她透露目前已單身3年，以前偏愛年紀較大的對象，「年齡差距15歲以內我都可以接受。」日前她擔任「十元」陳詩媛、王齊麟婚禮的伴娘還接到捧花，坦言自己其實很嚮往家庭生活，但對於感情的態度是順其自然，理想型條件是「霸氣又有點男孩子氣、要喜歡動物，身高176以上。」也笑稱外界有時以為她追求者很多，但實際上她不笑時可能看起來不好接近，反而會讓人感到有距離感。

禾羽透露目前已單身3年。（圖／中天新聞）

展望2026年，禾羽曾多次低調舉辦公益演唱會，透過歌聲回饋社會，而這些經驗也成為她前進的養分，也希望能讓聽眾在歌曲中感受到被理解與陪伴的力量，因此設定了極具挑戰性的目標：「我希望下一場演唱會，是挑戰售票性質的千人規模演唱會！」希望能與更多喜歡她的人交流。

