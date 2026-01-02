禾羽單身3年曝理想型 臭臉擋桃花苦等「十元」介紹

禾羽今舉辦新單曲〈距離〉數位發行記者會。黃于珊攝



前樂天女孩張雅涵去年初改名「禾羽Kimi」並轉投富邦啦啦隊Fubon Angels，今（1╱2）舉辦新單曲〈距離〉數位發行記者會，日前她擔任「十元」陳詩媛、王齊麟的伴娘還接到捧花，她透露已單身3年，笑說「十元」還沒幫忙介紹對象。

談到理想型，152公分高的禾羽說：「我喜歡大器一點又可以有小男孩的感覺，要喜歡動物，（身高）176以上。」外界以為她的追求者很多，她無奈地說：「大家都覺得可能我們長的還可以，身邊一定很多追求者，所以他們不敢追求，或者是他們會以為我有男朋友，而且我長的就是一臉不好靠近的樣子，我不笑的時候看起來臉超臭的，不笑就會好像不好接近，我也不是1個很外向的人，所以比較難交到朋友。」

以前禾羽喜歡年紀大一點的男生、談速食愛情，「15歲以內我都可以接受」。但最近雖然有聊天對象，「但沒有到曖昧，因為我工作也很忙」。至於新年是否想求桃花？29歲的她笑說：「我沒有特別注重這一塊，但是如果有的話我會很開心，畢竟我年紀也該交男朋友了。」

被問參加「十元」婚禮是否更想婚？禾羽坦言媽媽會催婚，「其實我蠻嚮往家庭，其實我是很想結婚的人，但是不強求一定要結婚，還是會順其自然，有找到對象再說，我現在是不會衝動閃婚，但是以後很難講」。目前她把重心放在工作上，「我現在想買房子，因為台北的房子很貴，要好好存錢」。透露有在看新北房子。

至於農曆新年計畫，禾羽透露會回老家台南，「因為我1年就回去1次，每年都在撒紅包給長輩和表哥的小孩」。被問孝親紅包大小，她笑說：「我其實每1年都有稍稍的成長，但不能跳太快，不然我會大損失。」

