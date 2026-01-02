禾羽斷開前東家糾紛「好聚好散」 曝林襄被爆遭冷凍現況

禾羽今舉辦新單曲〈距離〉數位發行記者會。黃于珊攝



富邦啦啦隊Fubon Angels成員「禾羽Kimi」今（1╱2）舉辦新單曲〈距離〉數位發行記者會，談到之前作品遭前東家下架的紛爭，她表示雙方是「好聚好散」，至於閨蜜林襄爆出與經紀人因帳務問題遭冷凍，對此，禾羽表示：「她很喜歡現在的生活模式，她覺得很開心、心情很愉快，大家不要擔心她，她現在睡飽吃、吃飽睡，很棒，最好把自己吃胖一點，我覺得她太瘦了，開心最重要。」

談及過去一部分單曲被前東家下架，禾羽坦言「有嚇到」，但也說：「我很尊重他們的看法跟想法，也很感謝他們之前的照顧，以前的事情就讓它過去，我現在比較專注在我未來的音樂企劃上。」還說：「他們其實對我很好，讓我可以在表演上演唱。」

被問是否有關心林襄，禾羽坦言：「因為比較敏感，前東家的話題我比較不會去問她，但是我們私底下都蠻好的，會約出來吃飯、出去玩。」本來1月想跟林襄出國玩3、4天，但因太忙找不出空檔，只能改約2月。

也因為太忙碌，禾羽透露：「去年我有一陣子忙到心情有點不好，就很想趕快放假，但工作都已經排到2個月後，我就只能2個月後on檔期出國散心。」已接20場尾牙的她幾乎天天都有尾牙秀。

為了新專輯，禾羽一直有在上唱歌課，「平常沒事就會含草本類喉糖，多喝溫水，我以前都很愛喝冰的，現在開始唱歌後就會比較注重喉嚨的保養」。她透露今年專輯跟戲劇會一起並行，「我很怕時間會軋不過來，5、6月開始拍，會拍半年左右，但我有跟球場談好，我每個月都會出現在球場上，我也不希望突然消失，希望跟球迷一直有熱絡的聯繫」。

