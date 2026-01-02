禾羽斷開前東家！不買回版權「不用太留念過去」 揭閨密林襄近況

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

禾羽（張雅涵）曾是啦啦隊樂天女孩的一員，現在則是「富邦Angels」的成員，與林襄也是好朋友，禾羽離開前東家時卻遭前東家下架單曲，今（2）日她舉行新歌記者會時，談到此事，直言與前東家是好聚好散，現階段專心在未來的音樂計畫上，「過去就過去了，不用太留念過去。」

禾羽透露與前東家是好聚好散。（圖／記者吳雨婕攝）

先前禾羽的前東家發出聲明，提到沒收到她把作品買回去的意願，禾羽回應：「對，完全沒有這個想法，我都已經改名重新出發了，專心在未來計畫上，跟過去斷開，過去就過去了，不用太留念過去。」她透露今年將要推出專輯，也有拍攝戲劇的計畫，新年希望之一，則是希望能在台北辦個千人的演唱會，至於歌曲版權問題，她表示，前東家也同意讓她在演唱會上表演之前的單曲，而針對先前單曲突然下架，她直呼：「我…也有嚇到，事情過去很久了。」也提到與前東家是好聚好散。

禾羽透露目前已單身3年，就連聖誕節、跨年都是在工作中度過，讓她無奈的說：「有點空虛沒錯。」她分享理想型條件是霸氣、奶狗兼具的男生，喜歡動物、身高176以上，以前喜歡大15歲的年上，現在認為年紀不一定要大的，她也坦言，很嚮往家庭，是一個想結婚的人，現階段沒有對象，所以全心在工作上，因為想要買房所以努力存錢。

禾羽提到目前單身3年，理想型條件曝光。（圖／記者吳雨婕攝）

去年工作滿檔，禾羽表示，一度工作計畫排到2個月之後，才排出一點時間與好友林襄一起出國玩，這個月原本想要找時間再一起出去，因為碰上尾牙季，剛好都沒有連續3、4天的假期。此外，日前林襄傳出與經紀人有帳務問題而遭冷凍，近期鮮少在公開場合露臉，禾羽提到：「林襄喜歡現在的生活模式，大家不用擔心她，她吃飽睡飽，開心最重要。」

