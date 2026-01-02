禾羽與前東家好聚好散 曝林襄疑遭冷凍近況

禾羽出席新歌〈距離〉記者會。（圖／侯世駿攝）

富邦Angels成員禾羽（張雅涵）過去是樂天女孩的一員，也是林襄的好朋友，沒想到單曲卻在解約時時被前東家下架，今（2日）她出席新歌〈距離〉記者會，談到與前東家的紛爭，表示與對方是好聚好散，目前希望將重心放在音樂計畫上，灑脫地說：「過去就過去了，不用太留念過去。」

禾羽表示解約後因歌曲版權還在前東家，的確有一部分的單曲被下架，坦言當時覺得有些錯愕難過，不過現在已經釋然，並說前東家其實對她很好，她也很尊重對方的做法。至於前東家聲明中提到她沒有想把作品買回去的意願，她大方說：「對，完全沒有這個想法，我都已經改名重新出發了，專心在未來計畫上。」

禾羽解釋與前東家的糾紛。（圖／侯世駿攝）

現在禾羽的工作滿檔，一度排到2月之後，好不容易才擠出一點時間能與好姐妹林襄出國玩，而林襄先前傳出與經紀人有帳務問題而遭冷凍，近期鮮少出現在公開場合，對此禾羽表示：「林襄喜歡現在的生活模式，大家不用擔心她，她吃飽睡飽，開心最重要。」

單身3年的禾羽聖誕節與跨年都在工作中度過，苦笑說的確有點空虛，問及理想型為何？她表示喜歡霸氣與奶狗兼具的男生，而且要喜歡動物、身高在176公分以上，並說自己以前喜歡相差15歲的年上男，現在則覺得年齡不是重點，自認是個嚮往家庭、很想結婚的人，可惜現階段沒有對象，只能努力存錢買房。

禾羽已經單身3年，將重心放在工作上。（圖／侯世駿攝）

