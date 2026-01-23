禾蓓斯策略合作BioCraft Lab 以臨床經驗為依歸的生醫平台
【NOW健康 林志遠／屏東報導】近年醫美修復技術快速發展，臨床對於安全性、穩定性與可重現性的要求日益嚴謹。深耕醫美產業多年的禾蓓斯生技（Herbest Biotech）正式推出BioCraft Lab再生醫療平台，旨在建立一個共贏的策略聯盟。該平台致力於將再生技術轉化為臨床應用，如結合血小板凍晶與自泌體的「PLTEX」即是成功落地的典範案例，期盼透過標準化研發，為醫美修復市場建立更高規格的精準醫療準則。
禾蓓斯生技以「臨床經驗」為基礎 建立BioCraft Lab平台
禾蓓斯生技總經理陳慶檀表示，公司過去主要代理國內外醫美產品，並與多位醫師建立長期合作關係，透過第一線診間回饋，團隊發現不少PLT相關療程確實具有效果，不過即便是相同治療方式，仍存在「不同批次材料之間仍可能出現效果落差」的不確定性，為了解決這個痛點，團隊因而促成BioCraft Lab的設立，期盼能在醫療與保養之間，建構一套穩定、精準且可被量化的機制，確保再生醫療技術在臨床應用時更具一致性。
在市場定位上，陳慶檀總經理強調，BioCraft Lab與一般保養品研發單位最大的差異是以「臨床經驗」為基礎的再生醫療開發平台，角色更接近臨床與研究之間的橋樑。臨床醫師在第一線觀察到的問題，會被帶回實驗室進行驗證，再將更穩定的結果回饋至臨床，讓每一流程和成分都可驗證與追蹤，屬於再生醫療等級的平台。
▲陳慶檀總經理強調，BioCraft Lab與一般保養品研發單位最大的差異是以「臨床經驗」為基礎的再生醫療開發平台，角色更接近臨床與研究之間的橋樑。（攝影／林志遠）
自泌體整合血小板修復訊號 技術標準化提升療程穩定
陳慶檀總經理指出，再生療程最大的挑戰在於標準化，即便使用的是自體來源材料，濃度與活性狀態仍可能存在差異。而實驗室升級與臨床合作的過程，最大的挑戰在於雙方關注焦點不同。臨床醫師在意患者恢復速度、操作效率、副作用與成本是否合理；實驗室則更重視數據、濃度與穩定性。經由不斷精進與調整，目前已成功將實驗室成果轉化為可落地的療程。
以PLT為例，陳慶檀總經理說明，禾蓓斯早期開發的PLT及第二代PLT 2.0，已朝向定劑、定量、定規格的方向發展，臨床反應相對穩定，也被視為成熟技術。最近推出PLTEX並非取代原有的PLT，而是進一步整合自泌體，將分開製成的活性成分整合成同一瓶、同一套標準，讓醫師的操作更便利，也有助於達到更可預期的治療效果。
陳慶檀總經理提到，在細胞模型實驗中，團隊觀察到加入自泌體後，血小板的修復訊號能維持更久，整體效果也更加穩定，使PLT的功能更進階。目前PLTEX的臨床應用涵蓋術後修復、皮膚重建、雷射術後照護，亦可作為膠原蛋白增生的佐劑，提升整體治療反應。
二合一凍乾技術整合自泌體與血小板 確保活性穩定且常溫保存
擁有專業醫檢師背景的BioCraft Lab負責人張裕華，將實驗室嚴謹的「定量與純化」精神注入產品研發。他指出，傳統PLT產品與自泌體需分別保存與處理，PLTEX將兩種活性成分定量、純化後整合於同一瓶凍乾粉中，並於凍乾後仍保有完整性與功效性。其優勢包括操作便利、數據一致、不易產生反應差異，且可在常溫下保存。
張裕華強調，BioCraft Lab提供的是臨床可以真正安心使用的產品，而非僅追求產品視覺包裝，並且在臨床上，能達到「安全、穩定與有效」等三個臨床重要關鍵指標。升級後的PLTEX，使血小板與自泌體活性更穩定、濃度更一致，也更容易被醫師納入不同療程規劃，如皮膚修復、微整形術後照護、生髮、骨科和復健科等多元領域。
▲BioCraft Lab負責人張裕華強調，升級後的PLTEX，使血小板與自泌體活性更穩定、濃度更一致，更容易被醫師納入不同療程規劃，如皮膚修復、微整形術後照護、生髮、骨科和復健科等多元領域。（攝影／林志遠）
BioCraft Lab採用精密「多層次分離」與「白血球過濾」技術，萃取所需活性成分，以降低刺激性。透過尖端的低溫冷凍乾燥技術，能使血小板與自泌體在穩定休眠狀態下被長期保存；臨床使用時，僅需生理食鹽水即可快速還原活性，不僅大幅優化了醫師的操作效率，更能加速病人術後恢復的進程。
從技術與設備面來看，張裕華表示，實驗室在PLT純化技術上，全面採用醫藥製程等級流程，包含分離、純化與白血球去除，皆建立完整且標準化的SOP，並已在臨床端長期使用，整體反應穩定。
邁向國際認證！ BioCraft Lab建立再生醫學標竿與精準醫療標準
隨著實驗室規模擴大，張裕華指出，BioCraft Lab已於2026年1月底取得國際GMP與ISO認證，內容涵蓋環境監測、級別分流控管、凍晶純化製程與自動化儀器導入升級等，使每一個環節都能被量化、追蹤與回溯。
展望未來，張裕華指出，醫療與保養的邊界逐漸模糊，但市場對安全、可驗證的再生成分要求持續提升。BioCraft Lab的角色在於建立透明、可追溯的生技標準，讓再生醫療技術不再停留在概念，而能落地被實際臨床所採用，期盼能成為台灣再生醫學領域持續發展的基石。
# 首圖攝影／林志遠
更多NOW健康報導
▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺
▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 47則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 142則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 66則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言