禾蓓斯策略合作BioCraft Lab 以臨床經驗為依歸的生醫平台





【NOW健康 林志遠／屏東報導】近年醫美修復技術快速發展，臨床對於安全性、穩定性與可重現性的要求日益嚴謹。深耕醫美產業多年的禾蓓斯生技（Herbest Biotech）正式推出BioCraft Lab再生醫療平台，旨在建立一個共贏的策略聯盟。該平台致力於將再生技術轉化為臨床應用，如結合血小板凍晶與自泌體的「PLTEX」即是成功落地的典範案例，期盼透過標準化研發，為醫美修復市場建立更高規格的精準醫療準則。

禾蓓斯生技以「臨床經驗」為基礎 建立BioCraft Lab平台



禾蓓斯生技總經理陳慶檀表示，公司過去主要代理國內外醫美產品，並與多位醫師建立長期合作關係，透過第一線診間回饋，團隊發現不少PLT相關療程確實具有效果，不過即便是相同治療方式，仍存在「不同批次材料之間仍可能出現效果落差」的不確定性，為了解決這個痛點，團隊因而促成BioCraft Lab的設立，期盼能在醫療與保養之間，建構一套穩定、精準且可被量化的機制，確保再生醫療技術在臨床應用時更具一致性。



在市場定位上，陳慶檀總經理強調，BioCraft Lab與一般保養品研發單位最大的差異是以「臨床經驗」為基礎的再生醫療開發平台，角色更接近臨床與研究之間的橋樑。臨床醫師在第一線觀察到的問題，會被帶回實驗室進行驗證，再將更穩定的結果回饋至臨床，讓每一流程和成分都可驗證與追蹤，屬於再生醫療等級的平台。





▲陳慶檀總經理強調，BioCraft Lab與一般保養品研發單位最大的差異是以「臨床經驗」為基礎的再生醫療開發平台，角色更接近臨床與研究之間的橋樑。（攝影／林志遠）



自泌體整合血小板修復訊號 技術標準化提升療程穩定



陳慶檀總經理指出，再生療程最大的挑戰在於標準化，即便使用的是自體來源材料，濃度與活性狀態仍可能存在差異。而實驗室升級與臨床合作的過程，最大的挑戰在於雙方關注焦點不同。臨床醫師在意患者恢復速度、操作效率、副作用與成本是否合理；實驗室則更重視數據、濃度與穩定性。經由不斷精進與調整，目前已成功將實驗室成果轉化為可落地的療程。



以PLT為例，陳慶檀總經理說明，禾蓓斯早期開發的PLT及第二代PLT 2.0，已朝向定劑、定量、定規格的方向發展，臨床反應相對穩定，也被視為成熟技術。最近推出PLTEX並非取代原有的PLT，而是進一步整合自泌體，將分開製成的活性成分整合成同一瓶、同一套標準，讓醫師的操作更便利，也有助於達到更可預期的治療效果。



陳慶檀總經理提到，在細胞模型實驗中，團隊觀察到加入自泌體後，血小板的修復訊號能維持更久，整體效果也更加穩定，使PLT的功能更進階。目前PLTEX的臨床應用涵蓋術後修復、皮膚重建、雷射術後照護，亦可作為膠原蛋白增生的佐劑，提升整體治療反應。



二合一凍乾技術整合自泌體與血小板 確保活性穩定且常溫保存



擁有專業醫檢師背景的BioCraft Lab負責人張裕華，將實驗室嚴謹的「定量與純化」精神注入產品研發。他指出，傳統PLT產品與自泌體需分別保存與處理，PLTEX將兩種活性成分定量、純化後整合於同一瓶凍乾粉中，並於凍乾後仍保有完整性與功效性。其優勢包括操作便利、數據一致、不易產生反應差異，且可在常溫下保存。



張裕華強調，BioCraft Lab提供的是臨床可以真正安心使用的產品，而非僅追求產品視覺包裝，並且在臨床上，能達到「安全、穩定與有效」等三個臨床重要關鍵指標。升級後的PLTEX，使血小板與自泌體活性更穩定、濃度更一致，也更容易被醫師納入不同療程規劃，如皮膚修復、微整形術後照護、生髮、骨科和復健科等多元領域。





▲BioCraft Lab負責人張裕華強調，升級後的PLTEX，使血小板與自泌體活性更穩定、濃度更一致，更容易被醫師納入不同療程規劃，如皮膚修復、微整形術後照護、生髮、骨科和復健科等多元領域。（攝影／林志遠）



BioCraft Lab採用精密「多層次分離」與「白血球過濾」技術，萃取所需活性成分，以降低刺激性。透過尖端的低溫冷凍乾燥技術，能使血小板與自泌體在穩定休眠狀態下被長期保存；臨床使用時，僅需生理食鹽水即可快速還原活性，不僅大幅優化了醫師的操作效率，更能加速病人術後恢復的進程。



從技術與設備面來看，張裕華表示，實驗室在PLT純化技術上，全面採用醫藥製程等級流程，包含分離、純化與白血球去除，皆建立完整且標準化的SOP，並已在臨床端長期使用，整體反應穩定。



邁向國際認證！ BioCraft Lab建立再生醫學標竿與精準醫療標準



隨著實驗室規模擴大，張裕華指出，BioCraft Lab已於2026年1月底取得國際GMP與ISO認證，內容涵蓋環境監測、級別分流控管、凍晶純化製程與自動化儀器導入升級等，使每一個環節都能被量化、追蹤與回溯。



展望未來，張裕華指出，醫療與保養的邊界逐漸模糊，但市場對安全、可驗證的再生成分要求持續提升。BioCraft Lab的角色在於建立透明、可追溯的生技標準，讓再生醫療技術不再停留在概念，而能落地被實際臨床所採用，期盼能成為台灣再生醫學領域持續發展的基石。



# 首圖攝影／林志遠



