禾蛛緣椿象剋星！臺東農改場有機水稻禾蛛緣椿象防治及肥培管理技術觀摩會

【記者 朱達志／台東 報導】關山鎮有機水稻栽培區近年發生「禾蛛緣椿象」疫情，危害部分鄰近山邊雜木林之田區，影響米質甚鉅。為解決禾蛛緣椿象及施肥過多易引起病蟲害問題，農業部臺東區農業改良場（以下簡稱臺東農改場）利用蟲生真菌等有機防治技術，於本（115）年6月9日上午，在臺東縣關山鎮梓園碾米工廠後方水稻田，舉辦「有機水稻禾蛛緣椿象防治及肥培管理技術觀摩會」，與會來賓包括關山鎮農會、梓園碾米工廠與國立中興大學昆蟲學系等代表與農友逾30人熱情參與，會中反應熱絡，認為臺東農改場進行之禾蛛緣椿象綜合防治相當成功。

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臺東農改場陳信言場長表示，關山鎮梓園碾米工廠積極推廣契作農戶進行有機栽培達100公頃，由於有機耕作禁止施用任何化學農藥，因此在面臨病蟲害威脅時，管理更為不易。在關山鎮水稻轉型有機栽培後，好不容易克服了黑椿象的威脅，於112年第2期作抽穗期鄰近山邊雜木林之田區，又陸續出現大量禾蛛緣椿象遷入聚集於稻穗上刺吸危害。被害穀粒形成「斑點米」，碾米時穀粒易斷碎，嚴重降低米質。伴隨害蟲的爆發，自然界中天敵亦悄然而至，臺東農改場將關山鎮有機水稻田區發現的微生物天敵本土白殭菌，開發為防治禾蛛緣椿象的利器。

觀摩會由張方宜助理研究員以試驗田說明禾蛛緣椿象防治情形，經114年第1、2期作，各期作施用3次白殭菌後，試驗區之蟲口數防治率可達75%以上，白米斑點米比率則減少4成以上，成效顯著。白殭菌施用後，禾蛛緣椿象成蟲感染至發病死亡需7天，田區亦發現受真菌感染且產孢之死亡蟲體，能增加水平傳播感染機會，擴大防治效果。禾蛛緣椿象成蟲與若蟲喜愛聚集於稻穗上刺吸危害，被害穀粒易形成斑點米，因此防治關鍵期為水稻抽穗期至開花期前，需將害蟲密度控制住，否則將影響稻米品質。接續由張繼中副研究員講解「水稻深層施肥技術」，此技術在插秧作業時，透過附掛於插秧機的深層施肥裝置，將有機質肥料精準施入秧苗旁約6至10公分深的土層。透過有效的肥料管理，提升稻穀品質及增加收益，同時也能減少溫室氣體排放，亦可達到減少稻熱病等病蟲害的發生。

陳場長進一步指出，政府積極推動化學農藥風險減半與有機及友善耕作政策，使農業能達到安全、永續的目標。藉由辦理本次觀摩會，提供農友具體有效的禾蛛緣椿象防治技術，目前關山鎮禾蛛緣椿象已獲得控制，估計本期作米質將較去年同期大幅提升。有機栽培在病蟲害管理上可使用的資材不多，臺東農改場成功遏止禾蛛緣椿象疫情的蔓延，掌握該害蟲危害習性，研究並開發出適用於有機栽培之防治技術。但仍需以病蟲害綜合管理（IPM）的觀念，以「預防、監測、干預」適時導入各項措施，將病蟲害控制在可接受的風險之下，奠定稻作永續經營根基。（照片記者朱達志翻攝）