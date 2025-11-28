禾馨怡仁年底收場台大名醫震驚 林思宏4年前曝「生產數減少」早有預警？

禾馨醫療集團旗下位於桃園楊梅區的「禾馨怡仁婦幼中心」，傳出今年底（12月31日）結束營運，前營運長、婦產科醫師林思宏今（28）日在臉書發文證實，引發地方民眾震驚，連台大婦產科名醫施景中也直呼「太訝異了！」

12/31晚診後告別 夥伴與生產回憶滿載

林思宏以一句「禾馨怡仁年底收場了」證實消息，並回憶了該中心從無到有的8年歷程。林思宏表示，自己從設計圖階段就參與中心打造過程，過去常在北部晚診後，半夜趕往楊梅查看工程進度，開幕第一天就忙著處理剖腹產。他感性說，「許多夥伴從第一天陪伴到現在，點點滴滴都在心中。」



林思宏也說，怡仁帶給他無數珍貴回憶，若明年仍有機會，會持續支援怡仁医院，也鼓勵團隊「不要哭、不要難過，用自己舒服的方式繼續前行」。

媽媽們不捨感性喊話

消息曝光後，大批曾在此生產的媽媽湧入留言區表達不捨：「決定第二胎要生在這裡…怎麼突然收掉了」、「兩胎都在那生，體驗超好」、「才剛跟朋友推薦完楊梅也有禾馨」，連施景中也在貼文下直呼「太訝異了！」

營運曾受衝擊 區域競爭壓力成隱因？

林思宏雖然未說明收場原因，但他曾在2021年在臉書提及，當時因新竹、桃園一帶開設了許多新的院所，導致禾馨怡仁的生產數曾出現減少狀況。怡仁綜合醫院自2017年起與禾馨醫療合作，成立「禾馨怡仁婦幼中心」，多年來提供婦產科與兒科醫療照護，在桃園楊梅累積良好口碑，如今宣布收場，令外界感到突然。