禾馨怡仁年底收攤 大票媽媽哀號 施景中也喊訝異

桃園楊梅區怡仁醫院2017年與禾馨醫療合作，打造「怡仁禾馨婦幼中心」，如今卻傳出將在年底收場。禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏今天（28日）在社群公開消息，讓許多媽媽們震驚不已，台大婦產科醫師施景中也直呼「太訝異了！」

林思宏今天上午在臉書發文表示，「禾馨怡仁年底收場了」，他說當初全程參與怡仁禾馨婦幼中心從無到有的建構，記得在台北晚診結束後，和同事開車半夜到怡仁看工程進度，開幕第一天就有2台剖腹產的刀。

林思宏提到，很多夥伴們都是從開幕第一天互相陪伴到現在，「很巧合的，12／31晚診也是我，點點滴滴在我心中。」

林思宏感慨表示，人生許多回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶是如此美好，明年起若還有機會，會持續支援怡仁醫院。他也向同事們喊話，「禾馨怡仁婦幼中心的夥伴不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式繼續前行。」

消息曝光後，一票媽媽都難以置信，「在催生的夜晚聽了外面的蟲鳴鳥叫一整晚，空氣好、人員又親切，怎麼就要收掉了呢」、「所以之後楊梅沒有禾馨了嗎」、「真的很捨不得，這樣就不能隨時回去探望了」、「還是覺得好捨不得，還很驕傲跟人家說我們楊梅也有禾馨，超讚的。」施景中也留言表示「太訝異了！」

