禾馨怡仁年底熄燈！前營運長證實了 媽咪們不捨：醫師、護理人員都很棒

【緯來新聞網】桃園市楊梅區的禾馨怡仁婦幼中心預計將於今年底結束營運。此消息由禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏透過其社群媒體證實發布，引發不少民眾關注與不捨。

禾馨怡仁年底熄燈。（圖／翻攝Google Maps）

禾馨怡仁婦幼中心位於怡仁綜合醫院內的中心，自2017年起由禾馨醫療與怡仁合作開設，主打婦產科與小兒科服務，因地處靜謐、服務細緻，廣受當地居民好評。許多曾在此生產的媽媽表示難以接受，表示「兩胎都在這裡生，經驗非常好，為何突然要收？」、「原本還打算第二胎也來，醫生跟護理師都很棒」。

禾馨怡仁「年底熄燈」 前營運長證實退場。（圖／翻攝FB）

林思宏醫師在個人臉書專頁「林思宏醫師」發文指出：「禾馨怡仁年底收場了。」他回憶自己參與中心籌備過程，從設計圖階段一路參與，曾與同仁在深夜結束台北門診後趕赴楊梅視察工程進度。開幕首日即有兩例剖腹產，其中一名產婦更是從台中專程前來。他感性地表示，這段經歷是人生中珍貴的回憶，如果未來有機會，仍願意支援怡仁醫院的服務。

