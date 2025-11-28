禾馨怡仁年底結束營運！名醫曾曝「生產數減少」 大票媽媽噴淚：捨不得

禾馨怡仁婦幼中心即將於年底結束營運。圖／禾馨怡仁婦幼中心臉書

桃園怡仁醫院2017年與禾馨醫療合作，打造「禾馨怡仁婦幼中心」，但是禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏今天（11月28日）卻在臉書上宣布，「禾馨怡仁年底收場了」。消息曝光後，許多曾在禾馨怡仁生產的媽媽們都感到相當不捨。其實林思宏多年前就曾提過，禾馨怡仁的生產數減少了。

林思宏在臉書發文表示，自己全程參與禾馨怡仁從無到有的建構，開幕第一天就兩台剖腹產甚至遠從台中而來，「夜診看到很晚，小山丘（指禾馨怡仁）一個月可以生130＋，最感動的是在地的夥伴們，許多都是從開幕第一天，一起陪伴到現在。很巧合的，12/31晚診也是我。點點滴滴在我心中」。

其實林思宏4年前就曾說過，禾馨怡仁在楊梅這個小山丘上，但是因為新竹、桃園地區開設了許多新的院所，讓禾馨怡仁的生產數減少了，但有自信可以提供100分的生產體驗。沒想到，一腔熱血就要在年底結束了。

林思宏說，人生許多的回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶非常美好，「明年起，如果還有機會，我會持續支援怡仁醫院的，就跟花蓮門諾一樣，都是我人生很重要的一個part，禾馨怡仁婦幼中心的夥伴們，不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式，繼續前行」。

林思宏的這篇發文，引發許多曾在禾馨怡仁生產的媽媽們集體感傷發言，紛紛表示「感謝林醫師與團隊當年的接生，我的自然產經驗非常好」、「看到院長的文章又噴淚」、「嗚嗚嗚，天啊～還在期待第二胎來要回去怡仁的說，超級喜歡醫生跟護理師的」、「楊梅少了你們滿可惜的」、「兩胎都在禾馨怡仁生產！兩個小孩也都在禾馨怡仁看健兒科打預防針，謝謝禾馨怡仁給了這麼好的團隊跟環境，讓孕婦、產婦跟小孩媽媽，都獲得一個身心靈美好享受。還是好捨不得」、「天啊！最喜歡怡仁的護理師了呀！好想哭啊啊啊啊！」、「嗚嗚我們家兩隻都在溫暖的怡仁產檢啊」、「最喜歡怡仁了，也是在怡仁遇到林醫師，鼓勵我在艱難的備孕過程撐過去，兩個寶貝也順利在怡仁出生，也好喜歡在怡仁的每一位護理師，很溫暖舒適的環境，覺得很捨不得」、「真可惜～在禾馨怡仁都是滿滿美好的回憶，每位護理人員都很親切細心」。



