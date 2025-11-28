禾馨怡仁爆結束營業！名醫林思宏證實了 施景中也喊訝異

禾馨怡仁婦幼中心即將於年底收攤。取自禾馨怡仁婦幼中心臉書



由禾馨醫療與怡仁綜合醫院攜手合作的「禾馨怡仁婦幼中心」，進駐桃園市楊梅8年，驚傳將於年底結束營運。禾馨醫療集團前營運長、知名婦產科醫師林思宏透過社群平台宣布「禾馨怡仁年底收場了」；該篇貼文讓許多媽媽們震驚不已，台大婦產科醫師施景中也直呼「太訝異了！」

桃園市楊梅區怡仁綜合醫院，從2017年與禾馨醫療攜手合作，打造「禾馨怡仁婦幼中心」，多年來提供婦產科與兒科醫療照護。今（28）日林思宏透過臉書表示「禾馨怡仁年底收場」，貼文提到自己全程參與這裡設計圖從無到有的建構，記得台北晚診結束，開車半夜來怡仁看工程進度。

林思宏在這篇貼文中憶起當初從台北來這裡的點滴，表示開幕第一天就兩台剖腹產，甚至遠從台中而來，夜診看到很晚...最感動的是在地的夥伴們，許多都是從開幕第一天一起陪伴到現在，「很巧合的 12/31晚診也是我，點點滴滴在我心中」。

「人生許多的回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶是如此的美好，明年起，如果還有機會，我會持續支援怡仁醫院的，就跟花蓮門諾一樣，都是我人生很重要的一個part。」林思宏的貼文引發許多媽媽留言「為什麼，怎麼就要收掉了呢⋯⋯」、「感謝林醫師 和所有工作人員 小孩都8歲了」，台大婦產科醫師施景中也直呼「太訝異了！」

