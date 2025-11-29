禾馨怡仁確定熄燈！創辦人蘇怡寧親曝原因：看不到未來

禾馨怡仁婦幼中心營運至12月31日。取自禾馨怡仁臉書



禾馨醫療與怡仁綜合醫院攜手合作的「禾馨怡仁婦幼中心」，進駐桃園市楊梅8年，將於年底結束營運。創辦人蘇怡寧直指很遺憾，強調今年開始，台灣的生產率又繼續下降，六月開始，找不到麻醉科醫師願意來這裡服務，「我看不到未來，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務」。

蘇怡寧直指很遺憾，必須把禾馨怡仁結束掉。貼文提到許多好朋友問為什麼？蘇怡寧指出，當初會來這裡，就是收到怡仁院長的邀請，希望一起來提升這裡的醫療品質，「我個人只是想證明一件事情，再偏遠的地方都值得有好的醫療，所以我們努力了八年」。

蘇怡寧不諱言，這中間，冷暖自知。期間確實一度證明了他的理想是正確的，透過團隊合作的概念，即便在沒有奧援跟政府的支持下，仍然能夠提供最高品質的醫療服務。

蘇怡寧坦言，大環境的改變，讓他有了不如歸去的感覺，不賺錢無所謂，重點是能夠看到媽媽們滿意的微笑，一切都值得；「問題是，我看不到未來，當一切沒有盡頭的事情是無法產生願景的，我完全失去了支撐下去的動力。」

他提到，今年開始，台灣的生產率又繼續下降，六月開始，找不到麻醉科醫師願意來這裡服務了；當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨，這違背了核心價值，「我看不到未來，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務，我沒有辦法忍受找所謂的麻醉師，或是當媽咪提出我需要無痛或是緊急需要開刀，但是我卻告訴你很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙」。

