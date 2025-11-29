禾馨怡仁突喊收攤 蘇怡寧親曝原因：看不到未來

桃園楊梅「怡仁禾馨婦幼中心」將在年底收攤，消息曝光讓大票媽媽震驚不已，連台大婦產科醫師施景中也直呼訝異。對此，禾馨醫療創辦人、婦產科醫師蘇怡寧坦言，大環境的改變，讓他有了不如歸去的感覺，他說今年生育率持續下降，6月開始找不到麻醉科醫師，當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨，「不賺錢無所謂，問題是我看不到未來，所以再見了各位。」

蘇怡寧今天上午在臉書發文指出，很遺憾必須把禾馨怡仁結束掉，他說當初收到怡仁醫院院長的邀請，希望能一起提升醫療品質，他也想證明，再偏遠的地方都值得有好的醫療，所以努力了8年。

蘇怡寧表示，期間確實一度證明了他的理想是正確的，透過團隊合作的概念，即便在沒有奧援跟政府的支持下，仍然能夠提供最高品質的醫療服務。

蘇怡寧坦言，大環境的改變，讓他有了不如歸去的感覺，不賺錢無所謂，重點是能夠看到媽媽們滿意的微笑，一切都值得；「問題是我看不到未來，當一切沒有盡頭的事情是無法產生願景的，我完全失去了支撐下去的動力。」

蘇怡寧提到，今年生育率繼續下降，6月開始找不到麻醉科醫師願意來這服務，當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨，這違背了他的核心價值。

蘇怡寧無奈表示，無法履行對大家的承諾，無法繼續在這樣的條件下提供高品質的醫療服務，「我沒有辦法忍受媽咪提出需要無痛，或緊急需要開刀，但我卻告訴妳，很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙。」

蘇怡寧感嘆道別，「再見了，南桃園的各位，美好的一仗我們已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢。」

