禾馨怡仁突喊收攤！蘇怡寧親曝「真正原因」：努力了8年

記者簡浩正／台北報導

禾馨醫療創辦人蘇怡寧說明怡仁禾馨婦幼中心不再接生的原因。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念粉專）

桃園楊梅區怡仁醫院從2017年開始，與禾馨醫療合作打造「怡仁禾馨婦幼中心」。未料，禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏昨發文表示，禾馨怡仁將在「年底收場」，讓外界感到意外，許多媽媽們得知後也相當不捨；不過，禾馨醫療創辦人醫師蘇怡寧今（29）日表示，與怡仁醫院合作碰到的問題，原想證明再偏遠的地方都值得有好的醫療「所以我們努力了八年」，但最重要的是整個大環境的持續動盪沒有任何改變，直言「我看不到未來。」

蘇怡寧今日於粉專發文表示：「很遺憾，我們必須把禾馨怡仁結束掉」，當初收到怡仁院長的邀請，希望一起來提升這裡的醫療品質，他個人只是想證明一件事情，再偏遠的地方都值得有好的醫療，所以努力了八年，這中間冷暖自知；「只是大環境的改變，終於讓我有了不如歸去的感覺。」

他說，今年6月開始，他找不到麻醉科醫師願意來桃園怡仁禾馨，當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨。這違背了他的核心價值，重點是「我看不到未來」，無法履行對大家的承諾，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務。他沒有辦法忍受，當媽咪提出「我需要無痛」，或是緊急需要開刀，他去要告訴產婦「很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙」。

蘇怡寧強調，關於品質這件事情，他無法妥協而且「我有我莫名的堅持」，或許看起來大部分的人不在乎，但他在乎，所以要跟南桃園說再見，美好的一仗已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢。

