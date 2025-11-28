禾馨怡仁驚傳年底熄燈 名醫驚呼：訝異！

禾馨醫療集團旗下位於桃園楊梅的禾馨怡仁婦幼中心將於今年底結束營運。禾馨醫療集團前營運長、知名婦產科醫師林思宏於28日在社群媒體發文證實此消息，引發當地民眾及醫界人士的訝異與不捨，連台大婦產科名醫施景中也對此表達驚訝。

位於桃園楊梅的禾馨怡仁婦幼中心將於今年底結束營運。 （圖／翻攝禾馨怡仁婦幼中心臉書）

林思宏在社群平台發文表示「禾馨怡仁年底收場了」，並回憶起自己全程參與該中心從無到有的建設過程。他提到當時在台北晚診結束後，會半夜開車前往怡仁查看工程進度，開幕第一天的夜診也忙到很晚。林思宏特別提及最讓他感動的是當地夥伴們，許多人從開幕第一天就一路陪伴至今。

廣告 廣告

「人生許多的回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶是如此的美好。」林思宏在文中感性地表示，並透露明年若有機會，他會持續支援怡仁醫院。他也鼓勵禾馨怡仁婦幼中心的同仁們「不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式繼續前行」。

林思宏在社群平台發文表示「禾馨怡仁年底收場了」，並回憶起自己全程參與該中心從無到有的建設過程。 （圖／翻攝林思宏醫師臉書）

消息曝光後，許多曾在該中心生產的媽媽紛紛表達不捨與驚訝。有網友留言表示「兩胎都在怡仁禾馨生的感受超級好，為什麼突然就要收場了」，另一位網友則說「第一胎在禾馨怡仁生產，給了我美好的生產回憶」，還有人感嘆「不，我已經決定第二胎要在禾馨怡仁生產了呀」。

值得一提的是，桃園市楊梅區怡仁綜合醫院於2017年與禾馨醫療合作，打造「禾馨怡仁婦幼中心」，至今已有8年歷史。該中心主要提供婦產科與兒科的醫療照護服務，在當地頗具口碑。對於這家深受當地居民信賴的婦幼中心即將結束營運，連台大婦產科名醫施景中也在林思宏的貼文下留言表示「太訝異了」，顯示此消息之突然。

延伸閱讀

議員關切大矽谷 鍾東錦：總統政見應該會實現

網購「假護理師證書」應徵成功 她報到2天心虛自首

這次「PM10」偏高！西半部空污警報 戴口罩能自保