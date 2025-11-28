禾馨怡仁驚傳「年底熄燈」！台大醫施景中訝異 一票媽媽喊不捨

記者鄭玉如／台北報導

桃園楊梅區怡仁醫院從2017年開始，與禾馨醫療合作打造「怡仁禾馨婦幼中心」。未料，禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏今（28）日發文表示，禾馨怡仁將在「年底收場」，許多媽媽們得知後相當不捨，更感謝怡仁禾馨的所有醫護人員。

林思宏在臉書粉專表示「禾馨怡仁年底收場了」，當年他全程參與設計圖從無到有的建構，更回憶說，某天晚診結束，他從台北與同事半夜衝到怡仁看工程進度。開幕第一天就有兩台剖腹，孕媽甚至遠從台中而來。「最感動的是在地夥伴們，許多都是從開幕第一天，一起陪伴到現在」。

林思宏接著說，「人生許多的回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶是如此的美好，明年起如果還有機會，我會持續支援怡仁醫院的」。他同時向同事喊話，「禾馨怡仁婦幼中心的夥伴們，不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式繼續前行」。

貼文曝光後，不少媽媽相當震驚，表示「天啊！還在期待第二胎來，要回去怡仁的說，超級喜歡醫生跟護理師」、「禾馨怡仁是我第一胎的回憶，都在那裡產檢跟小孩打預防針，雖遠但還是從中壢跑去，為什麼要收了呢...」、「感謝林醫師與所有醫護人員，我家老二跟老三，一個8歲、一個7歲了，都是在禾馨怡仁出生的」，此外，婦產科名醫施景中也留言「太訝異了！」

