禾馨「1分院」年底結束營運！ 婦產科名醫驚呆：太訝異了





由禾馨醫療與怡仁綜合醫院合作的「禾馨怡仁婦幼中心」，自進駐桃園楊梅8年來，一直是在地媽媽重要的婦幼醫療選擇，近日卻驚傳將於年底結束營運。禾馨醫療集團前營運長、知名婦產科醫師林思宏，今（28）日在粉專上宣布消息「禾馨怡仁年底收場了」，引發網友熱議，不少民眾表達震驚與不捨。台大婦產科醫師施景中也直呼「太訝異了！」

林思宏醫師28日在粉專上發文「禾馨怡仁年底收場了」，他表示當初全程參與設計圖從無到有的建構，開幕第一天，就有兩台剖腹產甚至有人遠從台中而來，他寫道：「小山丘1個月可以生130位新生兒，最感動的是在地的夥伴們，許多都是從開幕第一天，一起陪伴到現在。」

林思宏醫師轉發2021年4月的發文，文章中表示這個地點，是他付出最多努力的地方，每週二來一次、雙週日也會過來，「他不在大城市，甚至是楊梅小鎮的小山丘上，3年多來夥伴們24小時守護無暝無日，從原本生產數不多，也漸漸的拉到了每月100個新生兒」，但由於新竹、桃園園開了許多新院所，讓禾馨怡仁的生產數減少了，「同仁們也開始有些擔心 是不是努力不夠，是不是哪裡做的不好，還有沒有可以再進步的地方。」

林思宏感慨地說「很巧合的12/31晚診也是我，點點滴滴在我心中，人生許多的回憶都是經歷累積堆疊，在怡仁的記憶是如此的美好，明年起如果還有機會，我會持續支援怡仁醫院的，就跟花蓮門諾一樣，都是我人生很重要的一個part。」他也勉勵同仁們秉持初衷向前行「禾馨怡仁婦幼中心的夥伴們，不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式，繼續前行。」

文章曝光後，許多網友紛紛表達不捨之情「在催生的夜晚聽了外面的蟲鳴鳥叫一整晚，空氣好、人員比桃園親切，怎麼就要收掉了呢」、「兩胎都在禾馨怡仁生產！還很驕傲跟人家說我們楊梅也有禾馨，超讚的」、「太可惜了！那邊是我們的回憶」、「嗚嗚嗚～以後要去哪裡找這麼好的醫生」、「那楊梅真的沒有婦產科了」、「楊梅禾馨是我們從新竹地區過去的福音耶」。台大婦產科醫師施景中也忍不住感慨「太訝異了！」

（封面圖／翻攝《林思宏醫師》粉專）

