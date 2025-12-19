禿頭基因藏家族史！醫：觀察4位親人可預測風險

擔心自己未來會不會禿頭？許多人誤以為只要觀察父親就能預測，卻在年紀輕輕就開始掉髮時才驚覺，原來外公也有禿頭問題。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，遺傳性禿頭其實早已寫在基因裡，只是多數人忽略了那些警訊。

若家族中有人禿頭，就應該提高警覺。醫師提供「家族4人觀察法」，分別是爸爸、外公、舅舅以及爺爺。 （示意圖／Pexels）

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，禿頭基因確實會遺傳，若家族中有人禿頭，就應該提高警覺。他提供「家族4人觀察法」，讓民眾能快速判斷自己是否為高風險群，這4位關鍵人物分別是爸爸、外公、舅舅以及爺爺。

廣告 廣告

在觀察外公時，柯博桓強調這是最關鍵的遺傳密碼。由於雄性禿基因主要位於X染色體上，而男性的X染色體百分之百來自媽媽，媽媽的X染色體又有一半來自外公，因此若外公是禿頭，外孫的禿頭機率達50%。他建議可詢問媽媽或翻看老照片，確認外公年輕時和中年後的髮量變化。

觀察舅舅們也相當重要，因為舅舅和外孫一樣都是從外公、外婆那裡各取一條X染色體。柯博桓說明，若舅舅禿頭，代表他們也遺傳到禿頭基因，而外孫擁有同樣X染色體的機率是50%。若舅舅禿頭人數多、禿髮情況嚴重、禿頭年紀輕，風險就越高。

若爸爸有雄性禿，孩子禿頭風險也大增。觀察重點包括爸爸的髮際線、頭頂旋渦處、兩側鬢角，以及幾歲開始禿。 （示意圖／Pexels）

至於爸爸的觀察，柯博桓表示這是最直接的遺傳指標。雖然雄性禿的主要基因來自X染色體，但研究顯示，若爸爸有雄性禿，孩子禿頭風險也大增。觀察重點包括爸爸的髮際線、頭頂旋渦處、兩側鬢角，以及幾歲開始禿，如果這些地方髮量稀疏或已禿，且發生時間早，應特別警覺。

爺爺雖是次要但不可忽視的參考對象。柯博桓解釋，雖然X染色體不是來自父系，但爺爺的基因狀況仍會影響雄性禿的表現程度。若爺爺和爸爸都禿頭，代表父系也有禿頭基因，風險會進一步提高。

柯博桓強調，遺傳性禿頭寫在基因裡，如果家族史明確，確認自己是高風險群，或是已經開始出現掉髮徵兆，及早發現、及早預防、定期檢查、及早治療才是上策，也仍有機會保住秀髮。

延伸閱讀

人妻當街遭刺19刀慘死 兇嫌不滿分手被判無期徒刑

台灣人只買這3家！機車市場暴衝成長 「這品牌」卻不妙了

憲法法庭人數門檻惹議！ 王鴻薇：大法官竟然可以開除大法官