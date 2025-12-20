禿頭怎麼救？男性禿頭4大原因與改善攻略

男性禿頭可能與雄性激素、遺傳、生活習慣有關。（圖/Freepik)

你有禿頭的困擾嗎？約有超過一半的男性在 50 歲前後髮量會逐漸稀少。其發生原因並非單一，而是與「基因」、「荷爾蒙」與「毛囊敏感度」有關，繼續往下看吧！





男性禿頭的 4 大原因

1.雄性激素影響

男性型禿的核心機制來自於雄性激素代謝產物——雙氫睪酮（DHT）。部分男性的毛囊天生對 DHT 過度敏感，當 DHT 與毛囊受體結合後，會使毛囊逐漸萎縮，導致髮絲變得又細又短，最終進入休止期。





2.遺傳

家族史是高度相關因素，若家中長輩有禿頭情況，後代發生雄性禿的機率也較高，且可能提前發生。

3.生活習慣與壓力

壓力大、睡眠不足、抽菸飲酒以及高油脂飲食......等因素會造成頭皮微循環變差，毛囊營養攝取不足。





4.頭皮健康問題

長期頭皮發炎、脂漏性皮膚炎等，也會影響毛囊環境，使掉髮情況更明顯。





男性禿頭越早進行治療，越有機會延緩惡化速度。（圖/Freepik)

改善禿頭的治療方式

男性禿頭問題越早介入，越能維持毛囊活性，雖然無法立即回復髮量，但能減少惡化速度。：





1.口服藥治療

處方口服藥：非那雄胺（Finasteride）、度他雄胺（Dutasteride）

抑制 DHT 生成，減緩毛囊萎縮速度，是醫師常見的用藥。





2.塗抹外用藥：Minoxidil（落建）

促進頭皮血液循環，提高毛囊供氧與營養，幫助毛髮回復生長期。





3.頭皮養護與生活調整

改善睡眠、減少壓力

均衡飲食，多補充鋅、生物素、Omega-3

選用溫和洗髮產品、維持頭皮清潔





4.醫學療程

如 PRP 自體血小板生長因子治療、低能量雷射治療，可刺激毛囊活性、促進髮絲再生。





5.植髮

當毛囊已萎縮至無法逆轉時，可考慮植髮手術，以健康毛囊移植到禿髮區域，有更明顯且持久的改善。





6.外泌體

外泌體是細胞分泌的奈米級囊泡，裡面含有生長因子、蛋白質與 microRNA。在頭皮應用上有助於毛囊修復與活化，因此對早期、中期、毛囊尚未完全萎縮的雄性禿有幫助。





若你正面臨禿頭困擾，不需感到焦慮，早一步了解與改善，便能多留住一分髮量自信。