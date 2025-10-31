禿頭族新福音？台大研發「含天然脂肪酸」生髮精華 20天促小鼠毛髮再生

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】禿頭族有望迎來新福音？台灣大學研究團隊研發出一款含天然脂肪酸的精華液，觀察到20天內小鼠毛髮快速生長，研究成果近期刊登於國際期刊《細胞代謝》，還被東歐媒體在X（Twitter）上轉載，吸引高達1800多萬點閱。研究團隊接受外媒採訪時也指出，研究發現這類脂肪酸可刺激毛囊生長、且不刺激皮膚，未來預計將進一步進行人體試驗研究，期待為禿頭治療提供新的思路。

受「多毛症」啟發 台大團隊揭：天然脂肪酸促進毛髮生長

綜合外媒報導，台大團隊受到「多毛症」啟發，也就是皮膚受到刺激或損傷後，會引發毛髮過度生長的現象。研究人員先在剃毛的小鼠背部塗抹刺激物十二烷基硫酸鈉（SDS），引發輕微皮膚炎症， 10至11天後該區域開始長出新的毛髮，未塗抹區域則維持光禿。這種皮膚刺激能讓免疫細胞進入皮下脂肪層，促使脂肪細胞釋放脂肪酸，隨後被毛囊幹細胞吸收，觸發毛髮生長。

接下來，研究團隊嘗試省略刺激過程，直接觀察脂肪酸的效果。帶領研究的台灣大學醫學工程系林頌然教授表示，團隊開發出使用含有油酸（oleic acid）與棕櫚油酸（palmitoleic acid）等天然單元不飽和脂肪酸的精華液，並塗抹小鼠皮膚上。實驗結果顯示，在不使用刺激物的情況下，這些天然脂肪酸也可促進毛髮生長。

已提專利申請、規劃人體試驗 台大團隊盼應用於脫髮治療

林頌然教授提到，油酸和棕櫚油酸在人體的脂肪組織中含量豐富，也存在於多種植物油中，因此相對安全。他個人也親自把這些脂肪酸溶於酒精，再塗抹於大腿皮膚，三週後看到毛髮再生。

台大團隊已為這項新技術提出專利申請，並規劃透過更多的人體試驗，來確認刺激人體毛髮生長的有效劑量，包括脂肪酸的濃度、配方及頻率，才能進一步應用於脫髮治療。

