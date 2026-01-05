禿鷹與和平鴿 你選哪個？

美軍發動軍事行動侵門踏戶逮補委內瑞拉總統夫婦，引發全球輿論撻伐，川普對此公然違反國際法的野蠻行動毫不在意，甚至事後立即宣布美國石油公司進駐，接管委內瑞拉龐大石油能源開採，警告委國官員可能遭到同樣下場，比禿鷹還禿鷹的土匪行徑，讓全世界瞠目驚呆。

翻開美國干預外國黑歷史，其實並不算意外，尤其美國形同將中南美洲成員當成自家後院園丁，川普在軍事行動後用的字眼「治理」，深層意義和占領統治無異，對拉丁美洲態度如此，遑論川普還心心念念肖想格陵蘭島，若非美國內外交迫力不從心，否則美軍早就領著川普令旗踐踏全世界。

廣告 廣告

這就是美國，尤其是川普主政下的美國，台灣人民有必要多些心眼關注此情勢，別再心存僥倖，對周遭或國際局勢漠不關心，甚至賴清德當局步步往前推全民入煙硝，都仍歌舞昇平開心跨年，跟著賴政府官員論調關起門自爽，大陸軍演剛過雲淡風輕，美國搞出侵略大戲無知無感，台灣社會的深度危機令人憂心。

美國入侵委內瑞拉，台灣民間當看一場好萊塢電影，少數學者提醒模仿效應，川普公然幹出罔顧國際法行為，認定上無關國際法的兩岸，會不會也來一齣夜襲斬首，也許台獨核心聽聞稍微顫慄一下，但也可能誘發更緊抱美國大腿的想法，果真如此更須評估川普的可靠性，委內瑞拉事件顯然給出了明確答案，除非更加百依百順，否則大棍小刺隨時伺候。

這就是美國，委內瑞拉事件只是讓全球再次覺醒，美國尤其川普不會是真誠盟友，而是遠比任何一任美國總統更凶猛的禿鷹，更讓全世界開始思考比較，同樣是全球領銜大國，美國侵略或干預他國罄竹難書，中國輸出全球的卻不是解放軍，一帶一路經濟脈絡，或許有相當成分的經濟利益邏輯，卻也帶動弱勢國家地區的經濟發展，廣義定位可以稱為和平鴿，禿鷹與和平鴿，應該不難辨別。

但凡能成為世界大國，必然不可能扮演慈善家，中國沒占領寸土，沒派出特種部隊抓走哪國領袖，都還能被黑成野心霸權，川普導演的入侵大戲，請問是哪齣？台灣人民除了不能冷漠度日，至少必須有常識性的判斷，甚至只是幼稚園程度的辨識課題，賴政府核心可以裝傻，咱可不能繼續犯矇。

委內瑞拉事件是個嚴肅且嚴重的議題，全世界都不能置身事外淡定以對，尤其被賴清德搞到兵凶戰危的台灣，有學者提出一個大哉問，台灣究竟要繼續選擇「強盜主義的美國」，還是「和平崛起的大陸」，將是台灣這一代人無法迴避，必須嚴肅思考的關鍵問題。禿鷹與和平鴿，你要選哪個？（作者為資深媒體人）