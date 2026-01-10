秀傳產後護理之家五週年，60位「秀傳寶寶」回娘家萌力開賽。





位於彰濱工業區的秀傳產後護理之家，為慶祝成立五週年，今（10）日舉辦「寶寶運動會」，邀請曾在此接受專業照護的「秀傳寶寶」回娘家同樂。活動吸引約60位寶寶在家長陪同下熱情參與，現場洋溢奶香與笑聲，宛如一場溫馨的家庭派對。

本次活動依寶寶不同發展階段精心規劃多項趣味競賽。其中「小寶寶爬行大賽」成為全場焦點，家長們使出渾身解數引導孩子完成爬行挑戰，從香蕉、玩具到遙控器紛紛出籠，場面逗趣可愛。一名寶寶更以16秒完成賽程，獲得現場一致喝采，專業醫護團隊也同步向家長說明爬行對嬰幼兒發展的重要性。

「大寶寶體能訓練區」則針對已能快走、跑步的孩子設計障礙關卡，透過遊戲展現孩子的協調性與活力，看著昔日懷中嬰兒如今自在奔跑，許多家長難掩感動。

秀傳產後護理之家五週年，60位「秀傳寶寶」回娘家萌力開賽。圖／記者鄧富珍攝

活動除運動賽事外，也結合生活風格元素，安排VOLVO新車展示及親子DIY體驗，讓爸媽在輕鬆氛圍中享受親子時光。現場人氣吉祥物「Poko將」驚喜現身，與孩子互動合影，留下珍貴回憶。

為完整記錄寶寶的成長瞬間，主辦單位特別邀請「泡泡糖定製影像」攝影團隊進駐，以專業影像捕捉孩子在活動中展現的專注力、抓握力與社交互動，將成長片刻化為永恆紀念。

秀傳產後護理之家執行董事林安仁表示，五週年不只是里程碑，更象徵無數家庭的信任與支持。秀傳以醫學專業為基礎，結合溫暖如家的照護理念，陪伴每一個家庭走過重要的育兒起點，看見孩子健康成長，是醫護團隊最大的成就。

秀傳產後護理之家指出，未來將持續深化專業照護與科學育兒指導，成為媽媽與寶寶最堅實的後盾，陪伴家庭走過每一段珍貴的成長旅程。

