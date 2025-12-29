秀傳續經營50年 市醫BOT簽約

台南市立醫院興建營運移轉BOT 案簽約儀式順利完成。（由右至左）台南市長黃偉哲、衛生局局長李翠鳳、秀傳醫療社團法人董事長黃士維、市立醫院院長蔡良敏宣示公私協力推動醫院汰舊換新，確保醫療服務不中斷，守護市民健康。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜∕台南報導

台南市立醫院於民國七十七年由市府委託秀傳醫療社團法人經營，契約將於一一六年屆滿；雙方廿九日簽訂ＢＯＴ合約，宣布引進逾新台幣七十六億元資金增設現代化醫療設施，接續營運五十年。

台南市立醫院ＢＯＴ約儀式廿九日下午在永華市政中心舉行，由市長黃偉哲與秀傳醫療社團法人董事長黃士維及台南市立醫院院長蔡良敏共同簽署。包括市議員曾培雅、陳皇宇、蔡秋蘭出席以及多位民代服務處也派代表出席見證。

台南市衛生局指出，根據新契約內容，ＢＯＴ案規模為急性一般病床數四三一床的區域醫院等級，並將增設腫瘤科與嶄新腫瘤大樓，以提升整體治療量能，投資金額超過七十六億元，未來新醫療大樓急診室將改設於崇明路，以減少周邊交通衝突，優化民眾就醫動線。

新ＢＯＴ契約將於一一六年七月一日正式生效，五十年營運期間屆滿後，再移轉建設所有權予台南市政府。黃偉哲致期待再以ＢＯＴ（興建、營運、移轉）模式擴大投資，展現深耕台南、長期守護市民健康承諾。

黃偉哲指出，此案最大特色在於醫院仍持續營運中，同步興建全新醫療大樓，工程與營運並行，施工與醫療服務須高度協調，施工難度與挑戰性在全國實屬少見。市府將在醫院周邊交通動線、道路順暢與病患就醫權益等各項配套上全力配合，確保工程推動與醫療服務品質兼顧。

黃士維表示，未來將持續強化市立醫院成為社區健康守護者的角色，並深化與基層診所、地區醫院及醫學中心的雙向轉診合作，促進醫療資源合理配置，提供以病人為中心、高品質且高效率的醫療服務。