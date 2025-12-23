秀傳耶誕圓夢計劃20年不間斷，點亮逾2萬份心願。圖／記者鄧富珍攝





秀傳醫療體系自2006年發起「秀傳耶誕圓夢計劃」，今年正式邁入第20年。今（23）日舉辦圓夢送禮活動暨「20週年特展」，回顧歷年公益成果與愛心足跡。今年在社會大眾及企業團體熱情支持下，共完成1,220份耶誕心願，嘉惠22家受贈單位的弱勢及身心障礙朋友，讓溫暖在歲末時節持續擴散。

彰化肯納家長協會維弘小提琴獨奏-火焰之舞，現場博得滿堂彩。圖／記者鄧富珍攝

活動現場邀請台鋼雄鷹球星劉時豪與樂天桃猿投手呂詠臻出席力挺，親自與孩子互動並向捐贈者致謝，一同見證愛心延續的感動時刻。錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，20年來「秀傳耶誕圓夢計劃」已累計送出21,130份禮物，不僅實現孩子的心願，更讓他們感受到被支持與被肯定的力量，進而提升面對生活挑戰的勇氣與信心。副執行長楊晴瑄也分享，每一次親手送出禮物、看見孩子笑容，都是團隊持續推動公益的重要動力。

今年活動獲得多家企業及社會團體響應。大全聯、全電商協助捐贈者透過網購與物流系統傳遞愛心，並於官網設置活動專頁；翔生資訊公司多年來免費協助建置與優化活動網站，讓線上認養流程更加順暢。彰化縣成功國際獅子會長期投入心願認養與收件協助，在秀傳總裁夫人陳雪芹引薦下，串聯更多善意資源；海龍離岸風電第四度參與活動，持續實踐企業社會責任；天峰慈善會今年首次加入，除認養禮物外，也協助親送祝福到受贈單位。

圖／記者鄧富珍攝

今年如願收到有聲遊戲組，在遊戲中練習語言、建立自信；喜樂保育院地板滾球國手小婷，雖因腦性麻痺需以輪椅代步，仍努力朝國家代表邁進，今年獲得耐用旅行箱，讓她能更安心投入比賽、勇敢逐夢。

「20週年特展」呈現自2006年至今的公益歷程，由錫卿文教基金會、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院及秀和基金會共同主辦，象徵社會愛心接力不間斷。秀傳醫療體系感謝社會各界長年支持，攜手化身孩子的聖誕老人，讓一份份小小心願，持續點亮希望之光。

