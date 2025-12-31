秀傳連4年通過德國萊因TUV國際驗證

院方正式宣布通過評核的瞬間，全體同仁士氣高昂，展現長期投入品質精進的成果。（記者方一成攝）

▲院方正式宣布通過評核的瞬間，全體同仁士氣高昂，展現長期投入品質精進的成果。（記者方一成攝）

秀傳醫療體系醫療品質再獲國際肯定。彰化秀傳紀念醫院與彰濱秀傳紀念醫院於今年十二月十六日至十九日，接受德國萊因TUVSQS-Healthcare醫療服務品質管理系統現場稽核，歷經四天嚴謹審查，雙院順利通過「再驗證」評核，達成連續四年通過國際驗證的重要里程碑。院方正式宣布通過評核的瞬間，全體同仁士氣高昂，展現長期投入品質精進的成果。

秀傳醫療體系營運長陳秀珠日昨表示，本次屬於進階「再驗證」，是在原三年期證書屆滿前進行的全面性複核，重點在於確認醫療管理系統是否能持續、穩定符合國際標準。此次審核不僅檢視制度文件，更深入評估病人安全、服務品質、跨專科協作與持續改善成效，充分展現秀傳以病人為中心的核心理念。

本次稽核由德國萊因TUV大中華區副總經理吳克儉擔任召集主委，率領國內外醫療、管理與護理專家共同執行，從制度設計到臨床照護進行全面查核，對秀傳醫療體系成熟穩健的管理模式與高度執行力給予高度肯定。

彰濱秀傳紀念醫院方面，院長黃信彰表示，彰濱院區為彰化、雲林沿海地區唯一重度級急救責任醫院，服務範圍涵蓋多個沿海鄉鎮並延伸至中部周邊縣市。近年持續升級專科量能，導入先進設備與跨專科整合照護模式，發展中西醫聯合門診、癌症治療中心、消化系中心及糖尿病整合照護，提供一站式醫療服務；並因應高齡與慢性病需求，成立國際失智與動作障礙診療中心，導入精準微創治療與智慧照護平台，全面提升病人生活品質。

彰化秀傳紀念醫院則持續深耕癌症照護、急診救護與智慧醫療發展。院長馬旭表示，醫院近期通過國家衛生研究院「癌症診療品質認證」，取得效期最長的「四年期」結果，展現癌症照護品質已達國內頂尖水準，為全臺少數獲此殊榮的醫院之一。院方整合多學科成立癌醫中心，推動多專科會議制度，持續精進微創與機械臂手術，並導入標靶、免疫治療、次世代（NGS）及全基因（WGS）檢測，並透過跨院區分子腫瘤委員會（MTB）共同討論，輔助臨床治療決策。同時積極發展AI輔助診斷，應用於多項臨床檢查，協助醫師精準判斷，提升病人安全與照護品質。

吳克儉召集委員總結表示，秀傳醫療體系長期深耕地方與偏鄉，積極培育人才並投入人工智慧與分享式醫療（SDM），真正落實「以醫為本、以病人為先」的理念，為本次審核團隊留下深刻印象。

陳秀珠營運長表示，未來，秀傳醫療體系將持續引進先進技術、培育專業人才，深化智慧醫療與跨專科整合照護，朝向中部民眾最值得信賴的國際級醫療體系穩健前行。