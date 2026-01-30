秀傳醫療體系攜手日本RMDC 建置微型AI智慧控制細胞製程中心

PATH集團會長松尾孝之到彰濱秀傳紀念醫院與秀傳醫療體系簽署合作備忘錄。（記者方一成攝）

▲PATH集團會長松尾孝之到彰濱秀傳紀念醫院與秀傳醫療體系簽署合作備忘錄。（記者方一成攝）

今年「再生醫療雙法」正式上路，台灣再生醫療進入以法規、品質與病患安全為核心的新階段。今（三十）日PATH集團會長松尾孝之到彰濱秀傳紀念醫院與秀傳醫療體系簽署合作備忘錄，宣布雙方將共同建置「微型AI智慧控制細胞製程中心」，作為再生醫療臨床應用與製程標準化的示範平台。

PATH集團旗下再生醫療獨立公司RMDC將與秀傳合作導入Cell Cube Automator SG1.0 全自動化培養系統。該系統以多層培養容器為核心，結合閉鎖式、灌流式單次使用模組與機器手臂操作，全面取代傳統人工進行幹細胞播種、繼代與回收，大幅降低人為接觸帶來的污染風險，以及主觀判斷所產生的操作差異，並有助於建立一致化、可追溯的細胞製程品質管理與稽核機制。

廣告 廣告

相較於傳統實驗室仰賴操作員經驗與肉眼觀察培養狀態，Cell Cube Automator 可透過即時感測溫度、pH值、溶氧量與代謝指標，將「換液與收成時機」轉化為以感測數據為基礎的智慧決策流程，使培養條件與細胞品質具備高度可重現性。搭配影像模組，系統可長時間記錄細胞生長軌跡與型態變化，並進行增殖趨勢預測，建立完整的數位化培養履歷，作為臨床應用、品質稽核與跨院區標準化的重要依據。

松尾孝之會長於簽署儀式之後參訪彰濱秀傳健康園區，並與秀傳醫療體系黃靖媛執行長、陳秀珠營運長於研究大樓「微型AI智慧控制細胞製程中心」預定空間深入交流。松尾孝之會長表示，該系統可應用於iPSC、MSC等多種接著型細胞培養，並支援遠端監控與雲端資料分析，使每一個培養模組的生長數據得以同步回傳日本資料中心，協助醫院端快速導入標準流程並提升製程一致性。

執行長黃靖媛表示，再生醫療雙法上路代表台灣再生醫療正式進入以制度與科學共同守護病患安全的階段。秀傳將導入符合國際規範的AI智慧輔助細胞製程設備，在確保病患安全與療效可驗證的前提下，加速再生醫療從研究走向臨床，建立台灣醫療體系可複製、可擴展的細胞製程新標竿。