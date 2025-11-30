秀出外交實力！參加文物特展開幕 江啟臣：成果值得向國人報告

他受立法院委託參加 APPU 年會時，成功爭取到第53 屆APPU 大會的主辦權，並於今年8月順利圓滿地完成此次年會，這項國會外交成果值得向國人報告。 圖：取自江啟臣臉書

[Newtalk新聞] 國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨立委麥玉珍相繼表態要爭取台中市長提名，遲未公開表態的立法院副院長江啟臣今（30）日出席APPU會員國外交文物特展時指出，他去年參加 APPU 年會時，成功爭取到第53 屆APPU 大會的主辦權，並於今年8月順利圓滿地完成此次年會，這項國會外交成果值得向國人報告。

立法院議政博物館特展室於今日正式啟用，首檔展覽以「亞洲太平洋國會議員聯合會（簡稱APPU）會員國外交文物特展」為主題。出席貴賓還包括立法委員林倩綺與麥玉珍、台中市政府副市長鄭照新、中南部服務中心主任邱俊龍、議政博物館館長徐仙卿等人。

議政博物館繼去年11月27日重新裝修開幕後，以「亞洲太平洋國會議員聯合會會員國外交文物特展」做為首展主題，展出東北亞、東南亞及大洋洲會員國的外交贈禮，內容包括傳統工藝、文化飾品與象徵友誼的紀念物品，展現多元的文化風貌與各國情誼。

江啟臣致詞時表示，APPU對我國具有特殊的外交意義，不僅因為 APPU是目前立法院唯一以「會員國」身分參與的國際組織，更重要的是中華民國為其創始會員國之一，在當前外交挑戰下更顯珍貴。去年，他受立法院委託參加 APPU 年會時，成功爭取到第53 屆APPU 大會的主辦權，並於今年8月順利圓滿地完成此次年會，這項國會外交成果值得向國人報告。本次議政博物館特別將這份成果轉化為展覽，並自館藏的APPY 會員國歷年贈予立法院的珍貴外交禮品與文物中，精選40件展出，經過半年精心策畫，以「跨域長誼」為題，見證歷年交流所累積的亞太情誼。

台中市政府副市長鄭照新致詞時表示，立法院在韓院長與江副院長的領導下，國會外交成果十分亮眼，相關出訪行程也皆以跨黨派方式進行，展現國會在外交事務上作為行政部門堅實後盾的角色與重要性，他相信本次特展中所呈現的內容豐富多元，足以讓民眾清楚看見我國在國會外交上的努力與成果。



議政博物館特別表示，今年適逢APPU成立屆滿六十週年，議政博物館特別以本次特展作為獻禮並藉此開啟特展室全新篇章，繼續策劃更多兼具寓教於樂的議政與民主系列展覽，落實博物館展示、典藏、教育和研究四大功能，竭誠歡迎民眾來趟知性之旅。

