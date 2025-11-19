秀和基金會草地人星光大道 長者以歌聲綻放生命光彩

秀和慈善基金會希望讓長輩們用歌聲唱出青春記憶，也唱出對生命的熱愛。（記者方一成攝）

由秀和慈善基金會主辦、彰化縣政府指導的年度盛事「草地人星光大道—歌王霸主」長青歌唱比賽，今（十九）日在彰濱秀傳國際會議廳熱鬧登場。精彩賽事再度吸引設籍彰化縣、年滿六十五歲以上的銀髮族熱烈響應，共有六十位長者報名參加，在經過激烈的初賽後，選出十五位選手進入決賽。

活動中，秀和基金會董事長陳梅鳳、秀傳醫療體系社區健康中心名譽院長陳進堂親臨現場為參賽者加油打氣。陳進堂院長表示，基金會透過歌唱比賽，鼓勵長者走出家門、建立自信、擴展社交圈，增進身心健康；讓長輩們用歌聲唱出青春記憶，也唱出對生命的熱愛。

今年邀請資深音樂人張靜玲老師、黃伯樂老師及青年歌手林楷修老師擔任評審。三位評審以專業、溫暖且具建設性的講評，提供參賽者回饋，其中三位老師更輪番現場示範演唱，獲得滿堂彩。

參賽者造型也是比賽的一大亮點。許多參賽者特別精心打扮，展現年輕時的風華與個人特色，讓舞台猶如昔日歌廳的黃金年代。本屆特別選出兩位裝扮出色的參賽者，四ˋ十三號的吳玉汝及五十四號的方金盞，頒發最佳造型獎，鼓勵其用心展現個人特色。另外瑞發禮品公司也贊助四位八十歲以上參賽者「高齡獎」，鼓勵他們展現「活到老、唱到老」的堅韌追夢精神。

十五位參賽者展現堅強實力，經過一番激烈角逐，選出冠軍、亞軍、季軍及「最佳美聲獎」五名：

‧冠軍：黃金治‧亞軍：宋秀鳳‧季軍：曾永欽‧最佳美聲獎：王國華、林水河、許金藤、鄭秀真、施得圭。

陳梅鳳董事長表示，秀和基金會未來會持續與彰化縣政府合作，投入長者關懷活動，希望透過這樣的年度歌唱比賽，鼓勵更多長輩站上舞台、拓展生活價值，也讓社會看見高齡者的多元風貌，共同打造健康、樂活、友善的高齡社會。