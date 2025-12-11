秀圖卡狂嗆苗博雅 徐巧芯諷「靠幻想」、「怎麼會有人傻到…」

國民黨立委徐巧芯出示中共在八二三砲戰時期與現代的導彈射程對比圖。 圖：徐巧芯/提供

[Newtalk新聞] 就台北市議員苗博雅日前稱，出若金門、馬祖發生戰爭，台灣本島仍可繼續上班、上學，後續又以八二三砲站、俄烏戰爭及以色列作對比。讓國民黨立委徐巧芯今（11日）秀出多次圖卡怒嗆，「怎麼會有人傻到拿八二三砲戰的中共作戰能力跟現代做對比？」、「靠幻想的方式去給予民眾錯誤資訊」。

徐巧芯表示，最近有民代在浪漫化戰爭，還舉八二三砲戰期間，只有前線軍人在作戰，在台灣本島的人還是照常上班上課，這種美化戰爭的行為，她要給予最嚴厲譴責。她接著出示兩張圖片說明，左邊的圖是當初1958年八二三砲戰的時候，中共擁有的飛彈可打擊到的位置，右邊的圖則是現代中共洲際飛彈可打擊的位置；可看到，過去中共只能用砲彈打到金門、馬祖，沒辦法砲擊到台灣本島，現在時代不一樣，中共的導彈射程已包含整個台灣。

「怎麼會有人傻到拿八二三砲戰的中共作戰能力跟現代做對比？」徐巧芯再指出，1958年中共主要使用傳統火砲，但現在有短程飛彈東風11A跟15B，射程各有600公里跟800公里左右；中程飛彈東風21D跟17，射程有1500公里到2500公里；中遠程飛彈東風26，距離可到4000公里；洲際飛彈更可到8000公里到1萬4000公里，所以，1958年中共的武器能力跟現代的武器能力已經完全不一樣。

徐巧芯接著說，有人講俄烏戰爭期間，仍然有正常上班、上課生活，但那也是在非常少部分的地區，但台灣的縱身、面積和人口密集程度，與俄羅斯、烏克蘭完全不同，怎麼能兩個地理環境完全不相符的國家來做戰爭比較？整個台灣都是海島國家，不像烏克蘭還接壤歐洲大陸，很多烏克蘭在戰爭發生時成為難民，但請問台灣該怎麼處理？

徐巧芯秀出基礎建設平面圖稱，台灣西半部是人口密集區，也是天然氣儲存槽跟天然氣發電廠建置區，如果中共透過精準導彈攻擊台灣基礎關鍵設施，只要造成台灣斷電、斷水、火災，這樣的事還會發生在人口密集區，「請妳告訴我，這樣怎麼樣正常上班、上課？」

徐巧芯強調，台灣地狹人稠，關鍵基礎設施非常集中，所以台灣有事，台灣人民就有事，這才是真相，這不叫投降主義，「避戰不等於投降」，這叫把戰爭的事實客觀呈現給大眾，應該依照事實告訴民眾。

徐巧芯也指出，烏克蘭這麼大的土地的，現有人口看2024年到2025年估計為3000萬到3500萬人，成為國際難民的比例為16％到17％，若用烏克蘭的比例套用在台灣，將近400萬人；而烏克蘭因為戰爭流離失所的比例將近人口的三分之一，若以台灣來套用就是790萬人，所以真的要拿烏克蘭來跟台灣相提並論嗎？

徐巧芯批評，苗博雅後來硬坳不成，轉去說以色列。但台灣不是以色列，以色列男女皆兵，男性當兵年限要３年，而以色列的對手是伊朗、真主黨、哈瑪斯，都不是巨大且有強力軍備的完整國家，以色列軍力非常明顯高於伊朗，而台灣連軍人都遠遠不夠，這種情況怎麼能套用在兩岸戰事？

徐巧芯不滿稱，今天如果要討論戰爭，要把各方面戰爭都按照事實邏輯分析清楚，而不是靠幻想的方式去給予民眾錯誤的資訊還沾沾自喜，到現在都不承認。

