秀場天王放話主持《超級冰冰Show》！ 白冰冰驚聞「被篡位」錯愕反應曝光

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前帶來「唱響秀場之夜」主題，邀請秀場主持天王邢峰，以及影視歌全方位藝人高群，二人善用流利又風趣的口條，在節目中一搭一唱，幽默的對話讓所有人哈哈大笑，此外二人也一同展現歌藝，合唱輕快洗腦的經典台語歌〈乾一杯〉，雙方在過程中還不斷搶詞演唱，效果十足的演出逗樂全場，甚至一度要搶下節目主持棒，讓陽帆、白冰冰嚇呆站在一旁，看著二人話不停，場面爆笑不斷。

邢峰、高群一搭一唱笑翻全場

邢峰和高群難得同框，節目一開場先是帶來合唱表演，隨後眾人看著他們互相耍嘴皮子，突然間邢峰表示自己收到上級指派，這回要來主持《冰冰Show》，此話一出嚇得白冰冰相當錯愕，和主持群彼此傻眼互看，對此高群也忍不住問他：「白冰冰和陽帆怎麼辦？」，邢峰則開玩笑說：「跑去作秀，賺太多忘記要回來」笑翻全場，而他們原本的任務是將另一位大牌秀嘉賓方怡萍介紹出場，想不到二人越聊越起勁，完全偏離主題，讓白冰冰看不下去走到他們面前無奈發問：「到底介紹誰？」，二人才終於回神，鬧劇也總算告一段落。

廣告 廣告

邢峰、高群開玩笑接下主持棒，白冰冰好錯愕

邢峰在節目上也分享早年秀場的經歷，最有印象之一的就是擔任「偶像始祖」劉文正的秀場主持人，當年他更是特別被指定的人選，輝煌成就備受讚嘆，而他卻笑說當初獲得劉文正同意主持的關鍵，其實是約定要把自己的主持費通通送給對方，大開玩笑令人捧肚。而陽帆對此也有感而發，表示自己不要拿錢並希望白冰冰給他多點機會講話，荒謬請求被拒絕讓人哭笑不得。

《超級冰冰Show》大牌秀嘉賓高群、方怡萍、邢峰

【看更多】

《超級冰冰Show》小歌手唱功大PK！女孩強勢踢館奪勝 親情之歌竟逼哭原唱

《民視第一發發發》百位明星助陣！ 白冰冰搶曝「重量主持群」 錄影見這幕很不忍心

曾演《夜市人生》王識賢小時候！童星劉羽謙長大「改走音樂路」 28歲驚人成就曝

《超級冰冰Show》精彩完整看 https://pse.is/8kx9dr

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





更多四季線上報導

八點檔演員全到齊！除夕節目《民視第一發發發》開錄「百人陣仗」首度曝光

《民視第一發發發》陳美鳳「北半球」過馬年！保密條約不能說與大咖偶像將同台

白冰冰吐「多年不談戀愛」震驚內幕！本人認了曾愛《冰冰Show》1成員