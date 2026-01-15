秀插旗圖「拿掉中國」被嘴！日人超愛台灣：如實呈現

生活中心／李汶臻報導

日本人氣連鎖超市樂比亞（LOPIA）的日本籍總經理水元仁志經常在Threads上介紹自家商品，熱愛「海巡」的他，更是積極回應網友們的留言。對於品牌收到顧客投訴稱「展店地區沒有標示中國」，對方甚至反問「台灣不是○○的一部分嗎？」；對此，水元仁志無奈回應「真的有點無法理解」，並重申說「我們的心願一直只有一個：『台日友好』」。

LOPIA近日宣布，將在今年2月進駐泰國百貨，這將是該品牌在東南亞的首家據點。日本籍總經理水元仁志14日在Threads發文貼出施工期間的圍牆看板，上面標示品牌目前展店所在的區域。豈料，館方轉達說收到投訴「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是○○的一部分嗎……」。

面對外界質疑，水元仁志無奈表示「說實話，我真的有點無法理解」，並主動解釋「我們只是如實呈現已經展店的事實，僅此而已……」。值得一提的是，水元仁志似乎無意理會相關投訴，並未打算更換圍牆看板上的地圖、標註中國。水元仁志還表示，此事讓他心中更加堅定地下定決心，一定要讓這家店成功。因為「我們的心願一直只有一個：『台日友好』」。而他也誠摯希望，居住在泰國的台灣朋友們，能夠給予更多支持與鼓勵。

（圖／翻攝自Threads＠hitorin_dendoushi）





貼文曝光後，湧入大批台灣網友留言力挺：「要買爆LOPIA」、「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」、「說出（台灣是中國的一部分）這種話的是網路斷軌還是活在石器時代啊！台日友好萬歲」。此外，還有網友留言請總經理幫忙「您好，可否於製作宣傳圖時不要使用簡體字？」，水元仁志隨即回應「我已經幫忙聯絡門市了，請放心」。

