秀文件證明！赴中國放棄國籍遭拒 李貞秀嗆：內政部去放棄看看

去中國放棄國籍遭拒，李貞秀嗆：內政部去放棄看看。（翻攝YT@民眾之聲）

中配李貞秀遞補民眾黨立委，今（3日）宣誓上任，針對外界關注的國籍議題，她拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，並反嗆說會把文件轉交給內政部，「請他們去放棄看看」。

隨著黃國昌、黃珊珊等6白委2年任期期滿卸任，民眾黨新科立委今宣誓就職，包含新任總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、李貞秀、洪毓祥及蔡春綢。

爭議在哪？ 為何被要求放棄國籍？

其中就李貞秀國籍問題，內政部昨表示，已寄出「退出中華人民共和國國籍申請表」給李貞秀，而因民眾黨黨團主任陳智菡對外表示李貞秀已向中國申請放棄國籍，該部作為國籍法主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國國籍證明影本予該部，以作為處理國籍案件之參考。

李貞秀：放棄中國國籍不被受理

李貞秀宣誓上任後，受訪回應放棄國籍議題。她首先秀出機票、高鐵票照片，表示她先前已特別搭機到香港，搭高鐵到衡陽市，最後再從香港返台。

她強調，自己一路上拿中華民國護照、台胞證出入中國，才能入境，自己到出生地，衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，但縣公安局不受理，自己不放棄又跑市公安局出入境管理局，同樣不被受理。

李貞秀拿出機票，強調自己曾赴中國放棄國籍遭拒。（鏡報李智為）

李貞秀說，如同陸委會邱垂正所言，目前為止沒有任何中配因為台灣身分放棄中國國籍成功過。

李貞秀秀文件 嗆內政部：去放棄看看

話鋒一轉，李貞秀表示她昨收到內政部公文，同時還附了簡體公文，大酸「我都不知道什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文」，現在她已簽署了這些中國出入境公安局不受理的文件，嗆「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看」。

李貞秀拿文件證明自己放棄國籍遭拒。（鏡報李智為）

口誤？ 李貞秀：我唯一只有中華人民共和國國籍

李貞秀透露，申請時公安局不給放棄國籍，說台灣不是外國當然不行；現場另外也發生插曲，她被記者要求現場宣布放棄中國國籍？她脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍，我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國護照，我唯一一本護照，就是中華民國護照。」。

不過她疑似口誤，媒體、陳智菡等接連提醒她，她仍一直強調「我只有中華國護照」，直到最後才說絕對效忠中華民國，她是中華民國憲法宣誓立委，唯一效忠中華民國。

