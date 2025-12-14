秀智對NB 530是真愛！女神私服最常出鏡的神鞋，百搭度高到韓妞都在跟著買

有別於只在活動或機場穿的話題鞋款，秀智真正穿出門、在私服中生活反覆出現的鞋款，就是New Balance 530，無論是遛狗的休閒打扮、去倫敦旅行的甜酷造型，還是日常的丹寧穿搭，秀智都曾多次選擇NB 530上腳，本篇帶你了解NB 530的魅力，以及最值得入手的款式推薦。

秀智有多愛NB 530？

秀智私下的穿搭風格自然、乾淨、不做作，而NB 530的乾淨色調、復古跑鞋的線條，以及能輕鬆融入不同風格的搭配性，讓秀智在不同時期、不同情境之下都選擇這雙鞋作為穿搭造型的一部分，也讓NB 530鞋款成為許多韓妞愛穿的鞋款之一。

NB 530鞋款介紹：從90年代跑鞋到韓妞愛鞋

作為 New Balance 近年最熱賣的鞋款之一，NB 530 承襲品牌 90 年代慢跑鞋的經典輪廓，以網布＋皮革的拼接方式打造出兼具復古感與輕科技感的俐落外型。上腳後的腳感柔軟、耐走，加上偏窄長的鞋型能在視覺上修飾腳型、拉長比例，使 NB 530 成為一雙真正「越穿越耐看」的日常必備鞋款，而白銀、灰白、奶油白等配色更是長年穩居人氣榜，百搭不挑風格。

最值得入手的NB 530三大配色推薦

NB 530 白銀——秀智愛穿、辨識度最高的經典色

白底搭銀色線條，是最能展現 NB 530 精髓的配色，清爽、乾淨、百搭，任何日常穿搭都能駕馭。

購買連結

NB 530 奶油白——溫柔又顯腿長的韓妞人氣色

比白銀更柔和，呈現淡淡奶油色澤，適合喜歡米白、奶茶或暖色調的人。穿裙裝或淺色褲裝都超美。

NB 530 灰白——極簡風女孩首選

最通勤、最低調、最百搭的顏色之一。冷調配色與丹寧、黑白風格完美融合，不會搶戲但會悄悄提升品味。

購買連結

秀智的穿搭親切又真實、能被一般人複製，而她私服中反覆穿過的NB 530，正是最能代表她品味的生活鞋款，百搭、耐穿、好走又不退潮，難怪韓妞會為了「秀智同款」跟著買。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

