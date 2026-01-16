秀智後宮再添男神！池昌旭驚喜官宣特別出演 「選妃名單」曝光超狂
記者王培驊／綜合報導
韓劇《女皇的後宮們》卡司再添重量級男神。韓媒15日報導，池昌旭確定以「特別出演」方式驚喜加入該劇，雖非固定班底，但預計將有不小戲份，並以關鍵角色身分展現強烈存在感，為劇情增添亮點。
《女皇的後宮們》改編自同名高人氣網路小說，故事描述塔利歐帝國女皇拉蒂爾，為了穩固皇權、守護帝國，破格迎納多名男性後宮，展開權力與情感交織的宮廷浪漫奇幻。原作自連載以來累積下載數突破2140萬次，不僅在韓國擁有高人氣，也吸引大量海外讀者關注。
該劇製作陣容同樣備受矚目，由曾執導《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列的李應福擔任導演，《戀人》編劇黃真英執筆劇本。女主角「拉蒂爾」一角由秀智洽談中，男演員方面則傳出李洙赫、申承浩、金湍、柳政厚等人陸續加入討論名單，顏值與話題性兼具。
如今池昌旭也加入《女皇的後宮們》，讓外界更加好奇女皇的後宮規模究竟會有多豪華。池昌旭近年活躍於全球市場，去年透過Disney+作品再度打開國際知名度，今年也將接連推出電影《群體》、Netflix《醜聞》、Disney+《Merry Berry Love》等新作，行程滿檔，聲勢持續攀升。
