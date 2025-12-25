秀智把大叔羽絨服穿成「初冬理想型」！私服羽絨外套＋小花針織帽品牌一次看

沒有什麼單品是國民初戀消化不了的！秀智近期分享的照片中，一件黑色的羽絨外套在韓網上受到了很大的討論度，原因無他，而是因為這件外套其實是男裝，不過在秀智身上居然看來又暖又可愛，本篇不僅幫你找到秀智的男裝羽絨外套品牌，連她頭上的小花針織毛帽都一起給你！

秀智身上的羽絨外套其實是男裝

秀智分享的這套穿搭中，身上這件黑色羽絨外套看起來簡約俐落，是來自韓國戶外機能品牌K2所推出了的男裝，可以看到最特別的設計在這款羽絨服的正面，有著不對稱的熱壓格紋設計，也成為秀智這件外套最吸睛的亮點。

比起一般女生的羽絨外套，這件在設計上視覺上比傳統羽絨格紋更乾淨簡潔，正面的熱壓格紋設計，反而讓蓬鬆的羽絨服有收縮感，不只是單純的有澎度，更重要的是它的短版設計把整體的重心往上提，讓上半身看起來不會被厚重的羽絨外套吃掉，而男裝本身在尺寸上的寬鬆度也變成剛剛好的慵懶感！

快速認識韓國戶外品牌 K2





韓國戶外品牌K2 創立於 1972 年，也是秀智長期代言的品牌之一，最初以專業登山與戶外機能服裝起家，品牌名稱取自世界第二高峰「喬戈里峰（K2）」，象徵對極端環境與機能表現的追求，是韓國國民戶外穿搭品牌，也是不少韓國人人冬天第一件會想到的羽絨外套品牌之一，近年 K2將設計重心延伸到日常穿搭，在保留機能性的同時，透過更乾淨的線條、輕量設定與簡化配色，讓羽絨外套、保暖單品成為日常穿搭，而熱壓設計也是品牌的標誌性元素。

小花針織帽來自手工針織品牌

除了羽絨外套之外，當然也不能露了秀智近期非常愛用的小花針織毛帽，今年冬季這種有著立體、金屬裝飾的毛帽非常受到韓國女生歡迎，秀智戴的這一款立體小花裝飾的黑色針織帽是手工針織獨立品牌YOUYOUNG推出的客製化設計，目前品牌並沒有官網，如果想購買建議私訊帳號溝通訂購。

照抄秀智這套：羽絨穿搭最不容易失手的 3 個重點

想把羽絨外套穿得像秀智這樣「不費力」，可以抓住三個原則：第一是選短版或輪廓俐落的款式，維持正常的身形比例；第二是用同色系（尤其黑、深灰、深藍）做出乾淨的日常感；第三就是用一個帶質感的小配件（像手工針織帽的立體細節）把降低機能感。

如果你不愛冬季羽絨外套的過度蓬鬆感，男裝羽絨服的輪廓俐落或許會是一個不錯的好選擇！





