秀智的Celine新歡包不是新款！薄荷綠Claude＋凱旋門包釦，四年前推出就是爆款

在成為Celine品牌大使之後，秀智越簡單越漂亮的穿搭風格讓身上的造型屢屢出圈，尤其是他私服中搭配的Celine包更是款款熱賣，近期秀智在首爾新開的香氛品牌nahes店內活動時，簡單的毛衣穿搭，讓肩上的薄荷綠Celine包包更搶眼，帶你一起來看看！

秀智初秋的Celine造型

秀智的Celine有一種越簡單越好看的氛圍，他的每一套Celine穿搭都不是靠著華麗單品做為亮點，而是透過日常又有質感的單品，全是自己風格的「人間Celine」，在初秋之際，秀智最新的私服造型穿上了灰色毛衣與牛仔褲的搭配，這套造型簡單卻藏著細節，毛衣略帶厚度的材質，既有鬆弛感卻不顯得邋遢，搭配刷白的牛仔褲延續整體的輕鬆氛圍，整體灰藍冷調的配色，讓肩上的薄荷綠包包自然成為視覺焦點。

秀智的Claude肩背包，四年前就亮相

廣告 廣告

讓我們比較驚喜的是，秀智這一身初秋的造型搭配的不是Celine最新款的手袋，而是在2021年春夏系列中就出現的Claude凱旋門肩包，長型的硬挺包身結合標誌性的Triomphe凱旋門包釦，在當初一亮相就成為相當熱賣的包款之一，至今也依舊是許多人入門Celine的包款選擇之一，而秀智這一款包是秋冬的新色系，包身是亮面薄荷綠色的蜥蜴壓紋皮革，搭配金色凱旋門包釦與鏈帶設計，包型小巧還是可以容納手機、卡夾與唇膏等日常用品，是很實用的日常精品包款。

凱旋門一直是Celine很具代表性的符號，雖然過去的「囧臉包」以笑臉的新面貌回歸，但秀智選擇的這款Claude還是很值得入手。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● CASIO戒指錶「奢華黑金」新色！縮小10倍＋功能超齊，5大入手亮點帶你看

● 巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜