秀朗橋下驚見藍羽鳥屍！一查竟是「二級保育動物」 男星：最傻眼路殺

柳丁哥哥在新北市秀朗橋下驚見藍腹鷴遭路殺。（圖／翻攝自臉書，柳丁哥哥）

藍腹鷴為臺灣特有種，屬於第二級珍貴稀有保育類，雄鳥軀體幾乎皆為藍色，因而得名。沒想到，兒童節目出身的男藝人柳丁哥哥（甘子禾）日前經過新北市秀朗橋下人行道時，驚見1隻擁有藍色羽毛的鳥類倒在地上，奏進一看發現其外觀特徵神似藍腹鷴，一開始還覺得不可能，經確認證實猜想，讓他驚訝直呼「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」。

「這絕對是我遇過最傻眼的路殺！」柳丁哥哥昨天（17日）在臉書描述經過，當時他經過新北中和，正準備去買東西時，如果發現有動物躺在秀朗橋下的人行道，於是趕緊停下來查看，「一開始我其實還沒認出是藍腹鷴，只覺得這隻鳥好大羽毛好美，但仔細一瞧這羽毛的顏色，不對啊！該不會是藍腹鷴吧」。

他表示，雖然安坑山區在中和市區左側遠方，但距離也不算近，以海拔來說並非藍腹鷴的棲息地，怎麼可能會出現在這裡啦，於是自己趕緊查看鳥類圖片，最後確認無誤，「因為在市區遇到藍腹鷴的路殺實在是太罕見了，同時牠又是二級保育動物，我趕緊聯繫生態好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴，送往南投的農業部生物多樣研究所，提供給單位做更進一步的研究」。

據了解，藍腹鷴別名藍鷴、山雞，俗稱臺灣山雞，為臺灣特有種，被列為第二級珍貴稀有保育類，平時大多棲息在海拔2000公尺以下中低海拔的闊葉林或混生林中，行動謹慎，常常悄然無聲地活動，故不易見到。

