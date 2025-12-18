秀朗橋旁遇到「最傻眼路殺」！ 他一瞧竟是「二級保育動物」嚇呆

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人柳丁哥哥昨(17)日分享遇到「最傻眼路殺」，透露行經秀朗橋附近發現一隻二級保育鳥類躺在地上，直呼這裡算是市區，以海拔來說，這隻動物怎麼可能會出現在這裡？

柳丁哥哥發文表示，前天早上行經中和要去買東西，下橋時眼角撇見疑似動物躺在人行道旁，讓很常遇到路殺動物的他，本能的趕緊停下查看，一開始只覺得這隻鳥好大、羽毛好美，但仔細一瞧這羽毛的顏色，「不對啊！該不會是藍腹鷴吧？」指出這裡算是市區，雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能出現在這。

廣告 廣告

後來他趕緊查鳥類圖片確認無誤，因為在市區遇到藍腹鷴的路殺，實在是太罕見，同時又是二級保育動物，於是柳丁哥哥趕緊聯繫生態專業的好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴，送往南投特生中心的生物多樣研究所，提供給單位做更進一步的研究，同時也將座標上傳到「路殺社—生命守護者」，就會成為研究中很重要的記錄。

柳丁哥哥也說，這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是人生中最難忘的經驗，被生態專業的好友虧是白雪公主體質，很常遇到小動物，但他其實不希望再看到有動物被路殺，只希望動物都能平安；也分享，當下有民眾湊過來瞄一眼，還誤會是台灣藍鵲，直呼現在路上很多。最後，他也提醒，大家下次若遇到保育類野生動物被路殺，可以打電話到南投特生中心請求協助。

台北市野鳥學會也在官網指出，拾獲傷病雛鳥時，可電話直撥1959全國動物保護專線(24小時服務)，或是撥打救傷中心電話(02)8732-8891，也可私訊FB粉絲專頁或參考宣導摺頁之處理說明，勿逕自將野鳥帶回長期飼養。受傷、生病之野鳥請儘量送來救傷中心，載送過程請留意提供保溫環境不用放水和食物，傷鳥若送至傷鳥接收站請詳細填寫救傷記錄表，以便志工後續照護及野放之參考依據。

原始連結







更多華視新聞報導

新北中和秀朗橋北側開發完工 將增設消防分隊

竹東鳥類誤觸高壓電 電線脫落引火路面「燒出洞」

爬柴山遇三級保育動物「黑眉錦蛇」 登山客把玩恐觸法

