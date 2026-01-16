秀朗橋驚傳機車自摔！ 50歲男「無呼吸心跳」送醫搶救中

許多人在製作漢堡排、餃子或肉丸時，都會親手揉捏絞肉，但料理完成後，雙手往往被油脂與肉汁黏得滿手都是，即使用肥皂反覆清洗，仍覺得滑膩不舒服。對此，「saita」網站分享，其實，只要善用廚房裡常見的一樣食材，就能快速去除油膩感。 絞肉料理後 雙手容易油膩 絞肉料理需要充分攪拌、揉捏，才能讓肉質更加細緻入味，但過程中油脂與肉汁會附著在手上，讓手掌變得黏膩。許多人為了洗乾淨，往往得用大量肥皂反覆清洗，既耗時又容易讓皮膚乾燥。 關鍵法寶竟是「砂糖」 其實只要用砂糖就能輕鬆解決這個困擾。使用方法： 1.在沾滿油脂的雙手上倒少量砂糖2.像洗手一樣搓揉雙手3.待砂糖與油脂、肉汁充分結合後，用清水沖洗4.最後再用少量肥皂清潔即可 經過砂糖搓洗後，原本黏膩的油脂會被帶走，雙手瞬間恢復清爽。 為什麼砂糖有效？ 砂糖的顆粒能吸附油脂與肉汁，在搓揉過程中將黏膩物質帶走，比單用清水或肥皂更有效率，也能減少清潔時間。 廚房小技巧更省事 砂糖只需少量即可，不必用太多。這個方法特別適合在料理絞肉、香腸餡料或油脂較多的食材後使用，既方便又實用。下次做絞肉料理後，不妨試試這個小技巧，讓雙手快速恢復乾爽，不再為油膩困擾。 （

