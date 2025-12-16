秀林鄉衛生所榮獲114年公務人員傑出貢獻團體獎

秀林鄉衛生所以「五全照護」模式，結合文化尊重、建構智慧偏鄉健康雲，打造家庭健康共學社群，用科技縮短距離，用文化凝聚信任，用行動守護健康，團隊秉持「小團隊，大韌性」的精神，榮獲114年公務人員傑出貢獻團體獎（見圖），為公務人員最高殊榮獎項。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，秀林鄉衛生所落實偏鄉全人整合照顧模式，為全國首創之先，以「五全照護」（全人、全戶、全程、全隊、全健康）為核心，建構文化安全與家庭為中心的照護網絡，整合門診、衰弱評估與全齡健康篩檢，實踐以人為本之全人醫療，此模式榮獲賴總統於114年4月27日在「2025健康台灣全國論壇」上讚許並表於2025年推廣至全臺健保署6區試辦。秀林衛生所尊重太魯閣族文化，以族語衛教、文化安全訓練與健康守門員制度深耕部落，讓居民在熟悉的語言與價值中重建健康信任。秀林鄉過去是肺結核高風險地區，團隊透過逐戶訪視、族語衛教與即時AI篩檢，並以關懷員的陪伴提高治療依從性，肺結核發生率由2005年612人/每十萬人降至2022年101人/每十萬人，治療完成率達95%， 113年榮獲全國防疫績優團體獎。

朱局長指出，秀林鄉衛生所位於全國面積最大的山地原住民鄉，服務9村落、約1萬7千人，團隊肩負醫療、公衛、長照與防災任務。秀林鄉衛生所在慢性病照護方面，團隊成立花蓮首間「糖尿病促進機構」衛生所，推動「失智照護一條龍」服務，導入偏鄉醫牙共照，並創建花蓮首間「健身房型衛生所」；有溫度的疫苗接種成效卓越，以文化安全深入部落，克服地理限制，113年流感疫苗接種率達65歲以上長者62.5%，高於全國近15%(全國48.1%)；當災難發生時，更能看見團隊的韌性，0403花蓮大地震發生後，團隊迅速啟動防災計劃，協助病患轉運、藥物配送，確保災區醫療不中斷。

秀林鄉衛生所在全人整合照護表現亮眼，以人為中心核心理念，發展「全人、全戶、全隊、全程、全健康」的照護模式，並強調預防與醫療並重。透過擴大健康篩檢與早期介入，讓民眾在不同生命階段都能獲得更全面、即時且連續的照護服務。花蓮縣衛生局將持續強化區域照護網的完整性與可近性，展現專業能力與韌性，打造更完善的花蓮健康生活圈。