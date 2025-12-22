秀枝餐飲傳愛 陪家扶兒過耶誕

從受助到助人，秀枝餐飲連十四年招待家扶兒聖誕大餐。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

聖誕節即將來臨，SIOU JHIH秀枝餐飲傳愛不間斷，與家扶兒歡慶耶誕PARTY，將精緻美味的餐點與濃厚的節慶氛圍送給家扶兒，陪伴孩子們留下珍貴而溫暖的回憶。

秀枝餐飲在每年十二月耶誕節前夕皆會招待南台南家扶中心學童享用耶誕餐，自一０一年開辦活動以來，十四年從未間斷。

秀枝餐飲營運長陳雅祺是南家扶自立青年，深刻體會經濟困難環境下生活的辛苦，自己有能力之後，想在溫馨的節日裡帶給家扶兒溫暖，讓當初受助於人所感受的愛，繼續傳承下去，便將此心意化為實際行動，與家扶兒歡慶耶誕PARTY，讓孩子們感受視覺、聽覺及味覺三重體驗。

南家扶主任李保良表示，秀枝餐飲傳愛不間斷，陳雅祺從曾經的受助者，成為今日的助人者，正是良善力量的最佳寫照。南家扶將秉持「哪裡有需要，家扶就在那裡」的服務理念，將希望的種子灑向社會每個角落，讓溫暖與愛持續擴散。