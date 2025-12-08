秀柯文哲選舉借貸明細！陳佩琪反擊檢方貪污指控 怒嗆：拿柯黑瞎掰的東西在辦案

台北市長柯文哲以7000萬元交保、離開看守所後，妻子陳佩琪常透過臉書更新兩人的生活日常，偶爾也會談及自家住所2024年遭大搜索情形，表達對檢方的不滿。陳佩琪今（8）日發文詳述檢察官姜長志約談自己的過程，痛批「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」，她更秀出選舉借貸存摺明細以示清白。

​陳佩琪指出，檢察官說他們2018年用住家抵押借了2000萬房貸， 竟在2019年就還清了， 資金來源可疑， 貪污嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後，檢察官姜長志叫她去問的時候就問這個， 之前算有憐憫之心，沒拿出來公開講， 今天不藏了，講出來分享給大家。

​陳佩琪提到，姜長志問說，「那個柯黑說你們2018年選舉完了，還賠了數十萬（忘了是說賠多少錢了），而妳陳佩琪卻說還有盈餘？」而事實真相是，2018年5月她和先生柯文哲一起去一銀用房子抵押貸、借了2000萬的理財型房貸（是需要用才借出、才付利息），拿這筆錢支付選舉的人事費用，每月轉帳給他們薪水，也按一銀規定每月送報表給他們存查， 選完算算共花了1145萬6629元的人事費和約10萬的利息。

秀柯文哲選舉借貸的存摺明細 檢廉搜走至今沒歸還

​陳佩琪說，當年因發生驗票爭議，又陸續付了一些驗票費、便當錢和茶水費，驗票支出和茶水便當費這部分不是每筆都有收據，但都是自己的錢支付的，當選後補助款拿了1741萬，柯文哲當時沒政黨，所以補助款全拿來還這筆房貸，還剩現金數百萬之多，也把剩餘的現金領出並結束這存摺，結果因為還款太快，被檢察官就認定說和收入不符，所以貪污嫌疑再加一條，於是就搜索她家了，然後柯文哲就被抓去關一年。

​陳佩琪秀出一張2018年柯文哲選舉借貸的存摺明細第一頁，她表示，存摺上可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水整整齊齊的列在存摺上，自己跟姜長志說，選舉不可能只請人而不辦活動， 既然這本存摺上只列人事費，檢方就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，至於活動最終是賺是賠， 去問姓柯的柯黑，不清楚的事她無法回答，據此自己也知道了，原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的。

​陳佩琪強調，這本存摺表皮是淺咖啡色的，自己一直留存到2024年8-30日才被檢廉搜走，至今沒還她，請問檢方這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看啊？還是想說反正押到柯文哲了，目的到了就好了？



