秀柯文哲2018選舉借貸明細！陳佩琪怒嗆檢方：拿柯黑瞎掰的東西在辦案

前民眾黨主席柯文哲交保後動向備受關注，他的妻子陳佩琪常在臉書分享柯文哲近況，繼昨日痛批檢方接二連三丟補充訴狀後，今日又發文寫道檢察官姜長志約談自己的過程，怒轟「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。

陳佩琪常在臉書分享柯文哲近況。（圖取自陳佩琪臉書）

陳佩琪今天（8日）在臉書發文指出，今日講騙票搜索第二部：檢察官說他們2018年用住家抵押借了兩千萬房貸，竟在2019年就還清了， 資金來源可疑，貪汙嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後。姜長志叫她去問的時候就問這個，之前算有憐憫之心，沒拿出來公開講，今天不藏了，講出來分享給大家。

陳佩琪回憶經過指出，「姜長志問說你們那個柯黑啊（真不幸，我們的柯黑也姓柯）說你們2018年選舉完了，還賠了數十萬（忘了是說賠多少錢了），而妳陳佩琪卻說還有盈餘」？

圖取自陳珮琪臉書。

陳佩琪接著還原事實真相，稱「2018年五月我和先生一起去一銀用房子抵押貸、借了2000萬的理財型房貸（是需要用才借出、才付利息），我們拿這筆錢支付選舉的人事費用，每月轉帳給他們薪水，也按一銀規定每月送報表給他們存查， 選完算算共花了11456629的人事費和約10萬的利息，當年因發生驗票爭議，又陸續付了一些驗票費、便當錢和茶水費，驗票支出和茶水便當費這部分不是每筆都有收據，但都是我們自己的錢支付的，當選後補助款拿了1741萬，先生沒政黨，所以補助款全拿來還這筆房貸，還剩現金數百萬之多，也把剩餘的現金領出並結束這存摺，結果因為還款太快，被檢察官就認定說和我們收入不符，所以貪汙嫌疑再加一條，於是就搜索我們家了，然後先生就被抓去關一年了」。

陳佩琪更秀一張2018年柯文哲選舉借貸的存摺明細第一頁，從存摺上可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水整整齊齊的列在存摺上，陳佩琪直言，「我跟姜長志說選舉不可能只請人而不辦活動，既然這本存摺上只列人事費，你們就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，至於活動最終是賺是賠，你去問姓柯的柯黑，我不清楚的事我無法回答，據此我也知道了，原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。

陳佩琪更怒轟檢調，「這本存摺表皮是淺咖啡色的，我一直留存到2024年8-30日才被檢廉搜走，至今沒還我，請問你們這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看啊？還是想說反正押到先生了，目的到了就好了」？！

